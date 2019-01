Valdezcaray se calza los esquíes desde hoy hasta el próximo 28 de abril

Logroño. Había ganas y a los aficionados a la nieve les ha llegado por fin la oportunidad de calzarse los esquíes en La Rioja. La estación de Valdezcaray, abierta para uso turístico desde el 1 de diciembre, arranca hoy una temporada que se prolongará hasta el 28 de abril.

Aunque la previsión inicial era ofrecer hoy solo 1 kilómetro esquiable con la apertura de cuatro pistas verdes, además de dos telesillas y dos telesquíes, no se descarta que la nieve caída en la mañana del jueves y el trabajo de los cañones permitan ampliar el catálogo en la inauguración.

Aunque en los últimos días no se dieron las condiciones adecuadas para el trabajo de los cañones de nieve artificial, ayer, durante buena parte de la mañana pudieron funcionar 60 de los 110 dispositivos con los que cuenta la instalación. «Es probable que sea posible abrir alguna pista y algún remonte más de los anunciados, pero todo dependerá de la conjunción de los equipos de nieve y de los de las máquinas pisanieves que mueven lo que han fabricado los cañones, según cómo quede veremos a primeras horas de la mañana si podemos abrir algo más, que creo que sí», anticipaba, en declaraciones a Diario AL RIOJA, Gonzalo Morrás, gerente de Valdezcaray, que admitía que «aunque no es mucho, es una buena noticia para los aficionados y para nosotros. No podemos lamentarnos, aunque nos hemos malacostumbrado y al final queremos esquiar en octubre y bañarnos en abril», añadía, para mostrar su confianza en que «la temporada puede ser muy buena, aunque va a depender de dos factores: de la oferta que tengamos, que haya muchas pistas para esquiar y con mucha nieve; y de que los fines de semana no haga malo». «Nos quedan todavía tres meses y medio de temporada, porque la semana de Pascua termina el 28 de abril», remachaba Morrás, que recordaba que las previsiones para la próxima semana sí que son buenas, en frío y en nevadas».

Ayer, en una nueva jornada de frío matinal, los seis puertos de la red secundaria riojana precisaban del uso de cadenas para circular por la presencia de hielo y nieve. Cinco equipos quitanieves del Gobierno de La Rioja se desplegaron por distintos puntos de Ibérica riojana, que hoy está en aviso amarillo por nevadas.