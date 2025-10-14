El 60% de los autónomos riojanos tienen ingresos inferiores al SMI y «cotizarán menos» pese a subir las cuotas

La propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de subir la cuota de las cotizaciones sociales que tendrán que pagar los autónomos ... los tres próximos años 2026, 2027 y 2028 «no va a encarecer sobremanera» el pago mensual que deberán asumir más de la mitad de los trabajadores por cuenta propia en La Rioja, según la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). El secretario general de esta asociación a nivel nacional, Eduardo Abad, participó este lunes en un encuentro con sindicatos y representantes del Ministero en el que se puso sobre la mesa este incremento, que irá desde los diez hasta los doscientos euros, en números redondos.

Pero en el caso de los autónomos de nuestra comunidad, Abad ha querido dejar claro que el impacto en sus bolsillos apenas se notará, hasta el punto de que «el 60% de los trabajadores riojanos (por cuenta propia) paga ahora menos que en los años anteriores» y sus cotizaciones entre 2026 y 2028 también será «inferior. Los que tienen ingresos más bajos, cotizarán menos. En los tramos intermedios habrá subidas limitadas. Y sí que quienes tengan ingresos altos, deberán pagar más».

Según los datos que maneja UPTA, el 60% de los 24.500 autónomos riojanos -en torno a 14.700-, tiene unos ingresos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que se cifra en 1.166 euros al mes. En concreto, ha detallado Abad a este periódico, un 20% gana menos de 900 euros y otro 40% entre esa cantidad y los 1.166 euros del SMI. Las cotizaciones previstas para el año 2026 en estos tramos son las siguientes: 217 euros de cuota al mes con rendimientos netos inferiores a 670 euros, 235 euros al mes con ingresos entre 671 y 900 euros y 271 euros entre 901 y 1.166. Además, entre 1.166 y 2.330 euros se encuentra «otro 20% de los autónomos riojanos» para los que, según la propuesta del Ministerio, la cotización subirá el próximo año entre 11 y 39 euros según sus ingresos.

Abad ha recordado que en 2022 ya se alcanzó un acuerdo entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y las asociaciones de autónomos para un nuevo modelo progresivo de cotización, hasta el año 2032, «y ahora nadie se puede poner de perfil con lo que allí de acordó». Los aumentos, además, los enmarca el secretario general de UPTA en «el incremento del coste de la vida y el hecho de garantizar las pensiones». En este sentido, «compartimos con el Gobierno que no se puede perder poder adquisitivo en las futuras pensiones». Y ha dado otro dato relevante: «El 60% de los autónomos con derecho a devolución, por el pago de sus cotizaciones, han decidido no recuperarlo porque quieren hacer aportaciones -a la Seguridad Social- más elevadas de lo que les corresponde para tener mejores condiciones» en su jubilación.