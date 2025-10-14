LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Javier Marzo y Eduardo Abad, secretarios generales de UPTA en La Rioja y en España, respectivamente, hoy en Logroño.

Javier Marzo y Eduardo Abad, secretarios generales de UPTA en La Rioja y en España, respectivamente, hoy en Logroño. Justo Rodríguez

El 60% de los autónomos riojanos tienen ingresos inferiores al SMI y «cotizarán menos» pese a subir las cuotas

El secretario general de UPTA en España niega en Logroño que la propuesta del Gobierno «vaya a encarecer sobremanera las cotizaciones de futuro»

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Martes, 14 de octubre 2025, 12:50

Comenta

La propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de subir la cuota de las cotizaciones sociales que tendrán que pagar los autónomos ... los tres próximos años 2026, 2027 y 2028 «no va a encarecer sobremanera» el pago mensual que deberán asumir más de la mitad de los trabajadores por cuenta propia en La Rioja, según la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). El secretario general de esta asociación a nivel nacional, Eduardo Abad, participó este lunes en un encuentro con sindicatos y representantes del Ministero en el que se puso sobre la mesa este incremento, que irá desde los diez hasta los doscientos euros, en números redondos.

