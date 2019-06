Unidas Podemos condiciona su apoyo de investidura al PSOE a entrar en el Gobierno Rarquel Romero, este martes en rueda de prensa / Justo Rodríguez «Es más complicado un Gobierno estable en el que no esté Unidas Podemos, no voy a decir que es imposible, pero en estas circunstancias yo entiendo que sí», asegura Romero CARMEN NEVOT Logroño Martes, 11 junio 2019, 11:38

Raquel Romero, diputada electa de Unidas Podemos, ha asegurado que siempre mantendrán abiertas las negociaciones con el PSOE, pero condicionan su apoyo a los socialistas a que la formación morada entre a formar parte del gobierno de Concha Andreu.

En estos términos se ha expresado Romero este martes en una rueda de prensa convocada después del encuentro mantenido ayer entre representantes de las dos formaciones y en el que, según su versión, la entrada de Unidas Podemos no se habría visto con buenos ojos entre los socialistas. «Lamentablemente el PSOE demuestra una indecisión permanente, fruto de una división interna que le impide tomar decisiones coherentes y consecuentes con lo que los riojanos votamos el 26M», ha señalado.

A su juicio, es obvio que La Rioja ha votado cambio y la actitud del PSOE es «inmovilista y no se entiende». No obstante, la voluntad de UP es seguir tendiendo la mano« para alcanzar acuerdos, configurar un Gobierno progresista en La Rioja. »Estamos convencidos de que este gobierno progresista es la mejor solución para los problemas sociales y económicos, para la mayoría social de La Rioja y tiene que ser un gobierno estable que dé certidumbres y garantías a todas las personas de nuestra tierra«, ha precisado.

En esta línea, ha incidido en que no romperán las negociaciones y ha recordado que mantendrán su compromiso de un acuerdo de investidura vinculado directamente a un gobierno estable.

Preguntada acerca de en cuántas y en qué consejerías les gustaría estar, Romero ha explicado que para llegar a ese punto primero habrá que debatir, hablar y negociar sobre que exista esa posibilidad.

Respecto a otra opción, la de apoyar la investidura sin entrar a formar parte del próximo Ejecutivo, ha señalado que «es más complicado un gobierno estable en el que no esté Unidas podemos, no voy a decir que es imposible, pero en estas circunstancias yo entiendo que sí».

Romero también se ha referido a la negociaciones de gobierno en el Ayuntamiento de Logroño que, de acuerdo con su versión, estarían más avanzadas y con bastantes opciones de progresar. De hecho, se habrían ofrecido concejalías a los dos ediles electos de Unidas Podemos.