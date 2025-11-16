LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los buenos tiempos. Duraron poco, pero fueron suficiente. Efe

Dos santos de hace medio siglo

Los protagonistas del milagro español de 1975-78 no acabaron bien. Y es una pena

Pablo Álvarez

Pablo Álvarez

Logroño

Domingo, 16 de noviembre 2025, 12:34

Comenta
  1. Lunes | Rey

    Dos santos de hace medio siglo

De niño era del Madrid, juancarlista y fan de Suárez. Un poco lo que veía en casa, supongo. De lo primero nunca pude curarme, lo ... otro lo fui dejando atrás con los años. Suárez perdió la cabeza en público, mientras el Rey lo hacía en privado, y según pasaron los años sus hazañas dejaron de impresionar a la gente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La revolución llega a los grifos de cerveza riojanos
  2. 2 Muere un joven de 22 años en Guadalajara al mediar en una pelea entre dos grupos
  3. 3 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  4. 4

    La demanda para retirar amianto supera la disponibilidad de las empresas especializadas
  5. 5 «Yo no me voy a rendir porque sé que lo importante es vivir»
  6. 6 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  7. 7

    El sueño cumplido de Carmelo Loza
  8. 8 El exalcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, sufre un intento de robo en Madrid
  9. 9 Restacan a una senderista herida en la ermita de San Esteban en Viguera
  10. 10

    El cáncer de próstata, un enemigo que rompe tabúes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Dos santos de hace medio siglo

Dos santos de hace medio siglo