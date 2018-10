Hasta la última gota Jesús, ayer en su última extracción de sangre como donante. :: miguel herreros Jesús Fernández-Velilla,el mayor donante de sangre de La Rioja, llega a la edad límite con la extracción número 141 desde el año 1971 E. SÁENZ Lunes, 1 octubre 2018, 22:31

Tenía sólo 22 años y Jesús Fernández-Velilla era un joven arnedano que cumplía el servicio militar en Basauri. Allí, en el regimiento de Artillería, un compañero alférez requirió de inmediato una transfusión de sangre. Ni se lo pensó. Jesús se ofreció para dejarse extraer «un vasito» de su 0+ al que siguió otro a la semana siguiente. Aquel gesto imprevisto y altruista se saldó con una amistad eterna entre ambos y el inicio por parte de Fernández-Velilla de una trayectoria que le ha convertido en el mayor donante de la historia de La Rioja con 141 aportaciones desde 1971 y que concluyó ayer con el último pinchazo.

A las puertas de cumplir los 70 años, Jesús alcanza ya el límite de la edad permitida mostrando orgulloso el carné que certifica puntualmente su bagaje. Si por él fuera, seguiría ofreciendo su brazo de forma solidaria. «Si me pidieran veinte más, pues veinte más; después de cada sesión, subo las escaleras de dos en dos», bromea sobre el sillón del Banco de Sangre donde se ha sentado tantas veces para cumplir con un gesto que toma con absoluta naturalidad y con el cual, como recordó la consejera de Salud, María Martín, ha ayudado a lo largo del tiempo a mejorar el estado de salud o incluso salvar la vida de 420 pacientes. Aquella primera donación cuando era un chaval en plena mili no sólo le imprimió las ganas de continuar ofreciendo su sangre de forma regular -«durante dos décadas, siempre he cumplido las cuatro que se permiten a los hombres por año», recalca pleno de energía- sino de animar a otros a hacerlo. Como delegado en su localidad de origen, Jesús ejerce también como reclutador de nuevos donantes permitiendo que los índices no decaigan, informando de cómo es el procedimiento y ofreciendo una charla amena para hacer más llevaderos los ochos minutos de media que se prolonga cada extracción y el refrigerio que se ofrece a continuación.

Las circunstancias han mejorado notablemente en este casi medio siglo. «El autobús de donaciones no llegaba entonces hasta Arnedo, y yo me llegaba a Logroño cada vez que me tocaba», rememora para recordar también cómo las hamacas de las primeras unidades móviles son ahora confortables instalaciones en las que nadie puede encontrar excusa para no dar un poco de sí mismo y recibir mucho. «¿La mayor satisfacción? Pues que soy rico en amigos», sonríe Jesús mientras completa la última bolsa de sangre que ayudará a los demás.