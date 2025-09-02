UGT solicita el grupo B para los técnicos de educación especial

La Rioja Martes, 2 de septiembre 2025, 21:11 Comenta Compartir

UGT en La Rioja pide una regulación específica para los técnicos de educación especial y que se integren en el grupo B funcionarial.

El secretario general de UGT Servicios Públicos La Rioja, Fernando Domínguez; y la presidenta del sindicato profesional de Técnicos de Educación Especial (TEEs) de UGT, Vanesa Sáenz Barrios, se han reunido este martes con el consejero de Administración Pública y Hacienda del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, para trasladar las reivindicaciones del colectivo de cara a este nuevo curso escolar, según informa Europa Press.

La constitución del sindicato de Técnicos de Educación Especial, en septiembre de 2024, surgió a raíz de un grupo de Ayudantes Técnicos Educativos (ATEs) que decidió agruparse en defensa de sus intereses. Entre las reivindicaciones que han trasladado al consejero se encuentran la integración del cuerpo en el grupo B funcionarial, una regulación específica de sus condiciones de trabajo, el disfrute de 2 días de asuntos propios -como los docentes- y la disminución de las ejecuciones de programa, es decir, la reducción de contratación temporal en el colectivo.

Además, el sindicato persigue la dignificación del cuerpo de Técnicos Educación Especial (TEEs), agrupar y organizar a todos y todas los trabajadores/as TEEs de la Comunidad Autónoma de La Rioja para la mejor defensa de sus intereses, la defensa de los derechos reconocidos en el acuerdo convenio, como la ropa o los días libres y la presencia en la negociación colectiva de los intereses del sindicato de TEEs y el reconocimiento de sus funciones.

Su presidenta, Vanesa Sáenz Barrios, ha ensalzado la labor que hacen los técnicos de educación especial: «Su trabajo es crucial en el aula para favorecer la inclusión de todas las niños y niños dentro del aula», ha afirmado Sáenz, quien ha añadido que su función principal es brindar apoyo integral, incluyendo el cuidado personal (aseo, alimentación), la movilidad, y el desarrollo de habilidades de autonomía y sociales. También ha explicado que colaboran en la adaptación de materiales, la comunicación con el alumnado y la comunicación con otros profesionales, todo ello para promover la inclusión y alcanzar los objetivos educativos de los estudiantes con discapacidad o trastornos graves en los colegios de educación infantil y primaria.