LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

UGT pide suspender la consulta de acogida en fase de implantación en Atención Primaria

Esta federación ugetista también pidió la apertura urgente de una mesa de diálogo con la Consejería de Salud para abordar cualquier cambio organizativo

La Rioja

Viernes, 14 de noviembre 2025, 21:34

Comenta

UGT Servicios Públicos La Rioja exigió la suspensión inmediata de la implantación, iniciada el pasado octubre, del proyecto de la consulta de acogida en la Atención Primaria, que plantea un catálogo de casos para que las enfermeras atiendan a pacientes que llegan al centro de salud sin cita.

Esta consulta de acogida consiste en que el personal de enfermería realiza una primera valoración de los pacientes que acuden al centro de salud sin cita mediante unos protocolos genéricos para decidir si deben ser atendidos inmediatamente por su médico, derivados a consulta en 24 o 48 horas, dados de alta directamente o demorar su asistencia, añadió UGT en una nota.

Esta federación ugetista también pidió la apertura urgente de una mesa de diálogo con la Consejería de Salud para abordar cualquier cambio organizativo en Atención Primaria con la participación de la representación de los trabajadores, dado que «la sanidad pública riojana merece planificación, diálogo y respeto».

Añadió que el Servicio Riojano de Salud (SERIS) ha puesto en marcha, sin negociación, un modelo de atención 'low cost' que se ha implantado recientemente en la Comunidad de Madrid y Andalucía.

Esta decisión del Gobierno regional se ha realizado sin negociación con los representantes de los trabajadores, sin formación específica, sin protocolos validados, sin formularios estandarizados y sin garantías legales, dijo. En la práctica, esto supone que la enfermería asuma funciones sin respaldo legal, sin formación específica y sin haber sido consultada ni preparada para ello, zanjó.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los sanitarios riojanos dejarán de llamar por su nombre a los pacientes para que pasen a las consultas
  2. 2 Un logroñés, en la UCI del Hospital de Zaragoza tras el incendio de su vivienda
  3. 3 Dos detenidos por la supuesta agresión sexual a una joven discapacitada en Logroño
  4. 4 Estirpes del Rioja: la pasión que se hereda
  5. 5 Un vecino de Nájera se enfrenta a una multa por supuestas amenazas a un edil del PR para que apoyara los presupuestos
  6. 6 Conservas Cerdeimar abre la planta de producción de Cervera con 31 trabajadores
  7. 7 Oleada de robos de bicicletas y patinetes en trasteros de El Campillo
  8. 8

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  9. 9 Los riojanos menores de 35 años ya pueden solicitar las ayudas que cubren hasta el 100% de la hipoteca
  10. 10 Dos grúas elevadoras aparcadas por la noche en el monumento a las Víctimas del Terrorismo de Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja UGT pide suspender la consulta de acogida en fase de implantación en Atención Primaria

UGT pide suspender la consulta de acogida en fase de implantación en Atención Primaria