UGT pide suspender la consulta de acogida en fase de implantación en Atención Primaria Esta federación ugetista también pidió la apertura urgente de una mesa de diálogo con la Consejería de Salud para abordar cualquier cambio organizativo

La Rioja Viernes, 14 de noviembre 2025, 21:34 Comenta Compartir

UGT Servicios Públicos La Rioja exigió la suspensión inmediata de la implantación, iniciada el pasado octubre, del proyecto de la consulta de acogida en la Atención Primaria, que plantea un catálogo de casos para que las enfermeras atiendan a pacientes que llegan al centro de salud sin cita.

Esta consulta de acogida consiste en que el personal de enfermería realiza una primera valoración de los pacientes que acuden al centro de salud sin cita mediante unos protocolos genéricos para decidir si deben ser atendidos inmediatamente por su médico, derivados a consulta en 24 o 48 horas, dados de alta directamente o demorar su asistencia, añadió UGT en una nota.

Esta federación ugetista también pidió la apertura urgente de una mesa de diálogo con la Consejería de Salud para abordar cualquier cambio organizativo en Atención Primaria con la participación de la representación de los trabajadores, dado que «la sanidad pública riojana merece planificación, diálogo y respeto».

Añadió que el Servicio Riojano de Salud (SERIS) ha puesto en marcha, sin negociación, un modelo de atención 'low cost' que se ha implantado recientemente en la Comunidad de Madrid y Andalucía.

Esta decisión del Gobierno regional se ha realizado sin negociación con los representantes de los trabajadores, sin formación específica, sin protocolos validados, sin formularios estandarizados y sin garantías legales, dijo. En la práctica, esto supone que la enfermería asuma funciones sin respaldo legal, sin formación específica y sin haber sido consultada ni preparada para ello, zanjó.