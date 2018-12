Ubis: «Si el Gobierno quiere, tiene herramientas para ayudar a los autónomos» Diego Ubis. / Miguel Herreros El portavoz de Ciudadanos estima que el Gobierno de La Rioja «ni tiene voluntad de acercamiento ni de avanzar» y «culpabiliza de todos los males a Pedro Sánchez» LA RIOJA Logroño Lunes, 10 diciembre 2018, 13:00

El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de La Rioja, Diego Ubis, ha afirmado hoy que si el Gobierno de La Rioja quiere apoyar a los autónomos, con la extensión al segundo año de la llamada «tarifa ciero», puede hacerlo modificando partidas del actual presupuesto.

Así lo ha asegurado Ubis en una conferencia de prensa en la que se ha referido a la situación generada, en la política de apoyo a los trabajadores autónomos, ante la probable no aprobación de los presupuestos de 2019, que Ciudadanos no apoya.

De hecho, el propio Unis ha afirmado que no ve en el Gobierno regional «ni acercamiento, ni voluntad de avanzar» mientras que Ciudadanos «sí la tiene, aunque no creemos que vayan a cumplir lo de 2019 cuando no han cumplido lo de este año».

Ha acusado al Gobierno de «hablar de las plagas bíblicas» si no se aprueba el presupuesto «algo que ya han asumido, y por eso anuncian a bombo y platillo las maldades de esta situación».

«Culpan de todos los males al Gobierno central de Pedro Sánchez, cuando lo cierto es que en un año y medio de la anterior legislatura no hicieron prácticamente nada«, ha afirmado.

En La Rioja, ha detallado, se crean unos tres mil puestos de trabajo de autónomos al año, casi los mismos que desaparecen, aunque en 2017 el saldo fue negativo en 113 personas «lo que habla por sí solo de complicado que es poner en marcha un proyecto empresarial en La Rioja».

Ha recordado que el PP riojano también ha mantenido encuentros con las asociaciones de autónomos «y lo único que ha salido de ellas es el anuncio de que se volverá a reunir el Consejo Riojano del Trabajo Autónomo, que solo se ha convocado una vez en toda la legislatura».

No obstante «si se va a reunir, desde Ciudadanos les proponemos la agenda» en la que «para empezar pueden analizar cómo se está gestando el segundo año de tarifa plana» y ha afirmado que «hasta ahora solo lo han solicitado un tercio de quienes podían hacerlo».

«Excusas peregrinas»

«Nos lo han explicado con una excusa peregrina, el que a los autónomos no les es atractiva porque tienen que cotizar por ellas, pero dado que es una media de 1.400 euros al año, creemos que no es desdeñable», ha recalcado.

También creen que en esa reunión debe analizarse un plan de formación diseñado para los autónomos; y un plan de comercio para favorecer el relevo generacional en este tipo de empresas.

Ha reclamado al Gobierno regional «que no confunda» a los autónomos y «que no anuncie una tarifa cero cuando no es capaz de poner en marcha el segundo año de tarifa plana».

Ha incidido en que su partido no apoya el proyecto de presupuesto para 2019 «por la nula confianza» en el Gobierno regional, en el que ve «falta de capacidad».

No obstante ha subrayado que «si quieren desarrollar medidas como la tarifa cero para autónomos, tienen herramientas para ponerlo en marcha, modificando partidas» porque «de hecho, tienen 2,4 millones de euros en el presupuesto, en ayudas a autónomos, que no sabemos cómo van a utilizar» y «pueden hacer una transferencia de crédito si la necesitan».

Ha incidido en que «la gestión de las ayudas es mejorable» especialmente porque «las solicitudes son solo telemáticas y no todos los autónomos tienen capacidad para aportar documentos de ese modo».