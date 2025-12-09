LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El TSJR confirma los servicios mínimos fijados en la huelga de médicos convocada entre hoy y el viernes

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de La Rioja considera que la protección del derecho a la salud y la situación asistencial justifican mantener los servicios mínimos fijados por el Gobierno regional

Martes, 9 de diciembre 2025, 12:18

Comenta

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha rechazado la suspensión cautelar solicitada por el Sindicato Médico de La Rioja y ha confirmado, como ya adelantó Diario LA RIOJA, los servicios mínimos establecidos por el Gobierno regional con motivo de la huelga de facultativos convocada desde hoy, 9 de diciembre, hasta el próximo viernes, 12 de diciembre.

El tribunal subraya que, tras ponderar el derecho de huelga y el derecho a la salud, debe prevalecer este último ante el riesgo de perjuicios graves para los pacientes.

En este sentido, el Tribunal tiene en cuenta la especial situación asistencial existente en La Rioja, marcada por el incremento de infecciones respiratorias agudas en esta época del año, la elevada ocupación hospitalaria y los riesgos de colapso del sistema sanitario, especialmente en servicios esenciales como urgencias, hospitalización y atención primaria.

La resolución afirma que una reducción significativa de la atención médica durante varios días consecutivos, como es este caso, podría ocasionar perjuicios irreversibles a los pacientes hospitalizados y a quienes precisan atención urgente.

Como conclusión de esta ponderación, el Tribunal afirma que «el informe aportado por la Administración justifica indiciariamente de manera suficiente los servicios mínimos establecidos».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de 4 grados con epicentro en Álava se deja sentir en buena parte de La Rioja
  2. 2 Consulta los municipios de La Rioja, Burgos y el País Vasco donde se ha notado el terremoto de Álava
  3. 3 Fallece un joven de 28 años y otro de 32 resulta herido grave en un accidente de tráfico en la AP-15, en Castejón
  4. 4 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  5. 5

    Luz verde municipal para la construcción de dos promociones de vivienda libre en Varea y El Arco
  6. 6

    La huelga nacional de médicos compromete desde hoy la atención sanitaria en La Rioja
  7. 7 «Sentí que alguien empujaba la cama»
  8. 8 Investigado tras intentar casarse con una mujer de 68 años que conoció en un parque de Logroño
  9. 9 Aparcamientos cerca de la estación y más quejas sobre las luces de Navidad, en el Teléfono del Lector
  10. 10 Accidente con retenciones en la A-12

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El TSJR confirma los servicios mínimos fijados en la huelga de médicos convocada entre hoy y el viernes

El TSJR confirma los servicios mínimos fijados en la huelga de médicos convocada entre hoy y el viernes