El Tribunal Constitucional resuelve que Raquel Romero no podía ser expulsada del grupo mixto tras dejar Podemos La Mesa de la cámara expulsó a la diputada del grupo mixto, quedando relegada a la condición de no adscrita, lo que supuso perder el derecho a tener asesores y a algunos recursos materiales del Parlamento

Europa Press Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:39 | Actualizado 20:10h. Comenta Compartir

El Tribunal Constitucional ha dado la razón a la exconsejera riojana de Igualdad, entre 2019 y 2023, Raquel Romero y ha resuelto que no podía ser expulsada del Grupo Mixto. Los jueces, según información de eldiario.es, anulan la decisión del Parlamento que convirtió en diputada no adscrita a Romero por haberse dado de baja en Podemos.

Los magistrados del TC se basan en lo que ya dictaminaron cuando dieron la razón a Teresa Rodríguez y otros diputados andaluces expulsados del grupo de Adelante Andalucía: que no se puede confundir el partido político con el grupo parlamentario.

Romero encabezó en 2019 la lista autonómica de Podemos-Equo-Izquierda Unida. Una lista que consiguió dos representantes en el Parlamento de La Rioja: Raquel Romero (Podemos) y Henar Moreno (IU). Podemos se desmarcó rápidamente de Romero y sus exigencias provocaron la dimisión de varios altos cargos del partido en la región. Romero fue finalmente nombrada consejera de Participación, Cooperación y Derechos Humanos. Romero y Moreno, a nivel parlamentario, pasaron a formar parte del grupo mixto en la cámara regional.

Podemos expulsó a Romero en marzo de 2022 con acusaciones de negarse a donar parte de su salario al partido. Después, la Mesa de la cámara expulsó a la todavía consejera del grupo mixto, quedando relegada a la condición de diputada no adscrita, lo que supuso perder el derecho a tener asesores y a algunos recursos materiales del Parlamento.

Romero abandonó la política en 2023, cuando anunció que no volvería a presentarse por ninguna candidatura a las elecciones de ese año. Pero para entonces sus alegaciones ante el Tribunal Constitucional ya estaban en marcha. Ahora, la sala segunda de la corte de garantías le ha dado la razón y dictaminta que la decisión de considerarla diputada no adscrita vulneró su derecho a ejercer un cargo público, aunque sin efectos prácticos.