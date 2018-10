Dos de cada tres regidores riojanos no reciben ninguna contraprestación económica Alberto Peso, alcalde de Fuenmayor. :: p. h. Fuenmayor es el municipio más grande cuyo alcalde no recibe ni sueldo ni dietas P. HIDALGO LOGROÑO. Martes, 23 octubre 2018, 18:58

Hay quienes llevan las riendas de sus localidades sin recibir un euro por ello. De hecho son la mayoría: dos de cada tres alcaldes riojanos no reciben ninguna contraprestación económica. Como Alberto Peso, regidor del mayor municipio riojano sin ningún cargo remunerado: Fuenmayor (3.095 habitantes). En esta localidad no hay ediles liberados, fruto del pacto de gobierno que rubricaron PP e IU en el 2016 para desalojar al socialista Eduardo Abascal de la Alcaldía.

«No cobro nada de nada, ni sueldo ni dietas. Al contrario, el cargo me cuesta dinero porque tengo que poner mi coche, la gasolina...», asevera Alberto Peso. Sin embargo, la coalición de gobierno en Fuenmayor adoptó esta resolución para «demostrar que este municipio podía cambiar de color político (hasta el 2016 siempre había estado en manos del PSOE) sin que pasara nada y haciendo más cosas sin cobrar que los que antes percibían bastante dinero», señala el regidor fuenmayorense. En su opinión, «Fuenmayor ha demostrado a toda La Rioja que se puede ocupar una Alcaldía sin lucrarse, sino sólo ejerciendo este cargo para ayudar a tu pueblo y por el bien del mismo».

No obstante, admite que la decisión que PP e IU acordaron en el municipio fue «puntual» y que, dado el volumen de trabajo que conlleva la Alcaldía de Fuenmayor, su sucesor (Peso no aspirará a la reelección por el PP) «debería cobrar algo, pero no las cantidades tan elevadas que percibieron los alcaldes del PSOE».

Otro que trabaja gratis por su municipio es Eduardo García, alcalde de Ajamil de Cameros por el PR+ (66 habitantes). «A mí me han enseñado a dar sin esperar nada a cambio, por lo que di el paso de presentarme a la Alcaldía», comenta este joven de 35 años, que reconoce que casos como el suyo hay pocos. «En los pueblos no encuentras nuevas generaciones que vengan dispuestas a trabajar sin recibir algo a cambio», admite. Pero él dice que «siempre me ha gustado estar pendiente de que a mi pueblo no le falte de nada»; por lo que ejerce de alcalde «las 24 horas los siete días de la semana».

«Aquí los vecinos te llaman sea la hora que sea y hago lo que esté en mi mano para solucionarles las cosas lo antes posible», declara García. «Es verdad que pierdo parte del tiempo que dispongo para mí y los míos, pero no me importa trabajar si el resultado es satisfactorio. Me conformo con los agradecimientos que vienen a veces y con conseguir cosas», continúa. Como el alumbrado led que estrenan. «No estaría mal algún detalle o compensación para los alcaldes de los pueblos pequeños, aunque tampoco lo echo en falta. Ya sabes en qué mundo te metes», finaliza.