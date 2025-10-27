Tres laicas expertas en Derecho Canónico y dos sacerdotes juzgarán a Rupnik por los supuestos abusos contra religiosas El Vaticano organiza el proceso contra el cura esloveno, que es reconocido internacionalmente por sus obras de arte con mosaico en lugares como Fátima, La Almudena o Santo Domingo de la Calzada

Algunas de las vidrieras, con motivos alusivos al éxodo, en la catedral de Santo Domingo de la Calzada.

Admirado internacionalmente por sus obras de mosaico en iglesias de todo el mundo, el cura esloveno Marko Rupnik tendrá que enfrentarse al juicio por los supuestos abusos psicológicos y sexuales cometidos contra varias religiosas. El Vaticano ha anunciado este lunes que el proceso se celebrará próximamente en Roma y, por primera vez, participarán en él tres mujeres expertas en Derecho Canónico -laicas- y dos sacerdotes.

En diciembre de 2023, un portal italiano destapó unas acusaciones contra el exjesuita por este tipo de abusos cometidos en los años 90 contra un número indeterminado de monjas de la comunidad eslovena de Loyola en la que el ejercía como director espiritual, aunque una resolución del Dicasterio para la Doctrina de la Fe declaró después prescrito este caso.

Daniele Libanori, obispo auxiliar de Roma y comisario de la investigación, admitió entonces los abusos y solicitó a la Compañía de Jesús que reconocieran sus responsabilidades y pidieran perdón públicamente. Rupnik ya había sido excomulgado en el 2019 por delitos contra el sexto mandamiento y liberado de dicha pena poco después, como ya explicaba en febrero del 2023 este mismo periódico. Fue en octubre precisamente de ese año cuando el Papa Francisco ordenó reabrir el caso de los abusos tras las críticas por la gestión de este asunto por parte del Vaticano.

Rupnik, cuyas obras lucen en más de doscientos templos, edificios, en santuarios del propio Vaticano, Fátima, Lourdes, La Almudena, dejó su huella en Santo Domingo de la Calzada. La catedral riojana luce su firma en el rosetón, el arca con los restos del Santo y la Puerta del Perdón.

Tras conocerse el escándalo, la polémica surgió en torno a si debían de seguir las obras presentes en dichos lugares tras considerarlas contrarias a la moral de la que las piezas hacen gala.