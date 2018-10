Tres detenidos y tres agricultores identificadosen una operación contra la explotación laboral El grupo criminal daba trabajo a 44 rumanos en estado de necesidad y les pagaba un máximo de 2,36 euros por hora trabajada entre amenazas y coacciones LUIS JAVIER RUIZ LOGROÑO. Miércoles, 17 octubre 2018, 23:02

Los que cobraron, que fueron los menos, percibieron 2,36 euros por hora de trabajo después de completar jornadas de hasta 11 horas en viñedos de Alfaro y de Aldeanueva de Ebro. Fueron captados entre promesas de trabajo legal y bien remunerado -el convenio agrícola marca un salario mínimo de 7,46 euros por hora y una jornada máxima de 8- pero los 44 temporeros de origen rumano que fueron 'liberados' la semana pasada en viñedos de La Rioja Baja acabaron bajo el yugo de una organización que recurría a «tácticas mafiosas» para, entre amenazas, coacciones y engaños, imponer una 'omertá' que evitara que trascendieran su situación real. Especialmente les dejaron «claras» las «consecuencias» a que se enfrentarían si denunciaban los hechos.

Al frente de esa red mafiosa estaban tres rumanos de 31, 34 y 36 años. Sabían lo que hacían. Eran, digamos, expertos en cuestiones de explotación laboral. Sobre todo porque el jefe del grupo había conseguido replicar en el agro riojano el modelo que ya implantó en el 2014, cuando fue detenido en el marco de la 'Operación Cepón' (también de la Guardia Civil), que liberó a 22 rumanos a los que explotaba a cambio de 5 euros diarios por jornadas de sol a sol en viñas de Alfaro.

Ahora había cambiado su 'sede social' a Aldeanueva de Ebro -en donde tenía alquiladas cinco viviendas para alojar a los temporeros en condiciones «aceptables», dicen desde la investigación- y en lugar de traer trabajadores desde Rumania en autobús, los captaba de las comunidades rumanas de La Rioja y otras regiones. El nexo común de prácticamente todos ellos era su «situación necesidad y vulnerabilidad», de la que se aprovechaba el grupo, sostiene la Guardia Civil en el comunicado en el que dio a conocer la 'Operación Zugasti'.

El líder del grupo recurría a «tácticas mafiosas» para someter y silenciar a los temporeros que explotaba

La promesa era un trabajo digno, un jornal considerable, un contrato laboral de por medio y alta en la Seguridad Social. Ninguno de los cuatro puntos se cumplía. Una vez que los trabajadores daban su visto bueno a trabajar en la vendimia riojana, los tres responsables de la organización criminal los ofrecían como mano de obra barata a los empresarios del sector agrícola de La Rioja Baja. Las jornadas eran especialmente prolongadas. De sol a sol. Once horas en la viña por las que, en el mejor de los casos, cobraban 2,36 euros la hora. El sueldo digno ofrecido se convertía en explotación laboral a base de descuentos por los 'servicios prestados' por la trama: alojamiento, manutención e, incluso, el coste del transporte hasta los viñedos.

La mayor parte de los 44 trabajadores explotados no cobró nada, concluye la investigación. No solo eso: no sabían qué sueldo iban a percibir, si tenían o no contrato y, en sus declaraciones ante la Guardia Civil evidenciaron «un gran nerviosismo y temor a las represalias».

Los tres responsables fueron detenidos por pertenencia a grupo criminal, amenazas, coacciones y por un delito contra los derechos de los trabajadores (están en libertad con la obligación de personarse en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes). Además, fueron identificados tres empresarios, titulares de las fincas en que eran explotados. Al margen de la vía penal, la sanción mínima por contratación ilegal es de 6.251 euros.