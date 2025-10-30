LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Las tres alternativas propuestas para el estudio de viabilidad

Juanan Salazar

Juanan Salazar

Jueves, 30 de octubre 2025, 07:25

Se descarta la opción que había encontrado un histórico consenso en junio de 2021 cuando todos los grupos políticos del Parlamento riojano (PSOE, Ciudadanos, IU ... y Podemos) y también los agentes económicos y sociales (la patronal FER y los sindicatos UGT y CC OO) acordaron solicitar al Ministerio de Fomento un nuevo trazado ferroviario de La Rioja Alta por Pancorbo. Esa alternativa, ahora desechada, desplazaba las rutas al sur, en buena parte de forma paralela a la Autovía del Camino (A-12) para enlazar con Pancorbo y así reducir el impacto de la actuación.

