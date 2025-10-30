Las tres alternativas propuestas para el estudio de viabilidad
Se descarta la opción que había encontrado un histórico consenso en junio de 2021 cuando todos los grupos políticos del Parlamento riojano (PSOE, Ciudadanos, IU ... y Podemos) y también los agentes económicos y sociales (la patronal FER y los sindicatos UGT y CC OO) acordaron solicitar al Ministerio de Fomento un nuevo trazado ferroviario de La Rioja Alta por Pancorbo. Esa alternativa, ahora desechada, desplazaba las rutas al sur, en buena parte de forma paralela a la Autovía del Camino (A-12) para enlazar con Pancorbo y así reducir el impacto de la actuación.
Las tres alternativas propuestas para el estudio
de viabilidad del trazado
ferroviario
Logroño - Miranda
ALTERNATIVA 1
Logroño
Navarrete
Fuenmayor
Alternativa 1
Lapuebla
Elciego
Trazado actual
Río Ebro
Haro
ALTERNATIVA 1
Miranda
de Ebro
Mejoras puntuales (rectificaciones y variantes) del trazado actual
Presupuesto
227,14 millones de euros
ALTERNATIVA 3
Logroño
Navarrete
Fuenmayor
Alternativa 3
Lapuebla
Elciego
Trazado actual
Haro
ALTERNARIVA 3
Miranda
de Ebro
Nuevo corredor entre Lapuebla y San Asensio. En el tramo Haro - Miranda se propone
un túnel hasta Ircio
Presupuesto
720,50 millones de euros
ALTERNATIVA 4
Logroño
Navarrete
Alternativa 4
Lapuebla
Elciego
Trazado actual
Haro
ALTERNARIVA 4
Miranda
de Ebro
Nuevo corredor entre Lapuebla
y Haro. Entre Haro y Miranda
se mantienen las
mejoras puntuales anteriores
Presupuesto
399,47 millones de euros
Gráfico: J.A. Salazar
