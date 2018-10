«Lo trascendental en La Rioja es cuándo llueve y cómo, lo demás es accesorio» Evelio Álvarez Lamata, ayer en su despedida. :: Justo Rodríguez «No hay nada nuevo bajo el sol, lo que ha ocurrido meteorológicamente en la región en esta década sucede desde hace cien años», defiende el expertoEvelio Álvarez Lamata Delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en La Rioja ROBERTO GLEZ. LASTRA LOGROÑO. Lunes, 1 octubre 2018, 22:31

Después de 33 años en la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la última década como delegado en La Rioja, Evelio Álvarez Lamata, (Aylloncillo, Soria, 1950) dirá adiós el próximo 10 de octubre, con su jubilación, a su actividad profesional. Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza y meteorólogo superior del Estado, desde que llegó a la región allá por el año 2008 ha dedicado miles de horas a elaborar mapas y analizar modelos con el único deseo de acercar a los riojanos una información meteorológica comprensible, «para la gente de la calle».

- ¿Está de verdad tan alterado el tiempo como piensa la ciudadanía?

- No, en absoluto. Realmente, si echas mano de las estadísticas, te das cuenta de que las cosas que han ocurrido en los últimos diez años que yo llevo en La Rioja han venido ocurriendo prácticamente desde que hay registros, desde hace cien años. Nada nuevo bajo el sol en ese aspecto, lo que ocurre es que ahora tenemos unos sistemas de información que ni podían soñarse hace 50 años e incluso 30. El que hoy en día se observen fenómenos como pueden ser tubas y reventones o tornados se debe a que hoy día tenemos mejores medios y que hay más colaboradores y más gente interesada, lo que es muy bueno.

Al borde del colapso

- Lo cierto es que en solo el último año y medio hemos asistido en La Rioja a episodios de heladas tremendas a las puertas de mayo, a sequía en meses lluviosos, a abundantes precipitaciones en las épocas secas y a septiembres y octubres de 30 grados... Algo está cambiando, ¿no?

- Sí, pero no necesariamente hay que buscarle connotaciones del tipo de alinearse con iniciativas de cambio climático. Este verano en La Rioja ha habido un aumento de 0,8 grados por encima de lo normal y una pluviometría por encima de la media, que ojalá siga repitiéndose, porque lo que era preocupante era la situación de octubre, noviembre y diciembre del año pasado, ya que estuvimos a punto del colapso. Más allá de las predicciones, previsiones o vaticinios que hagamos, necesitamos una concienciación ciudadana general, de todos, porque todo el mundo gasta agua sin pensar. Da igual que haga 28 grados o 30, con un mínimo de sentido común la gente se sabe proteger de los excesos del clima, lo que es importante en La Rioja, al margen de las nieblas, de las olas de frío o de calor y de episodios de nevadas, el elemento fundamental es la pluviometría, lo que llueve o no, lo demás es accesorio. Lo trascendental es cuándo llueve y cómo más que cuánto.

- Casi todo se achaca al cambio climático. ¿Hacia dónde vamos?

- En principio, la tendencia es a temperaturas ascendiendo, tanto estación tras estación como a nivel global, tónica que se repite machaconamente desde el año 1975-76.

- ¿Desaparecerán en el futuro las estaciones tal como las conocemos?

- Yo creo que no, lo que pasa es que se irán trasladando. Hay quien no ha querido oírlo, pero yo llevo repitiéndolo año tras año: en La Rioja el verano no empieza el 21 de junio, que no; su inicio es mucho más tarde, sobre el 21-25 de julio, y luego se alarga hasta finales de septiembre.