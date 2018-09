Tráfico multa a cuatro conductores riojanos al día por circular utilizando el teléfono móvil La manipulación de dispositivos al volante es la segunda infracción más habitual en las vías riojanas y supera a la conducción bajo los efectos de drogas o alcohol LUIS JAVIER RUIZ LOGROÑO. Domingo, 2 septiembre 2018, 21:55

Las reacciones son variopintas. Muchas de ellas rayan en lo absurdo. Todas buscan justificar una de las conductas que, inciden desde la Dirección General de Tráfico, más situaciones de riesgo (y más peligrosas) provoca en las carreteras españolas: utilizar el teléfono móvil mientras se conduce. Tanto, que esa distracción multiplica por 23 la posibilidad de sufrir un accidente. Desde el 2006, más de 17.000 conductores han sido sancionados en La Rioja por utilizar el teléfono móvil u otros dispositivos mientras conducían. Todos a razón de 200 euros de multa y tres puntos menos en el carné de conducir.

Pese a que a lo largo del 2017 el volumen de sancionados en la región se contrajo considerablemente (el curso se cerró con 888 denuncias en una tendencia que parece tener continuidad durante este año con la tramitación de 447 denuncias hasta el 30 de agosto), el uso del teléfono móvil se ha convertido, por detrás del exceso de velocidad (que es la sanción estrella tanto en La Rioja como en el conjunto de España) en la segunda infracción más habitual. Por encima, incluso, de la conducción bajo los efectos de las drogas o el alcohol. Solo durante la última década han sido 15.095 los conductores sancionados, a una media de 4 multas diarias, una cada seis horas.

Desde la Dirección General de Tráfico sostienen que los conductores han perdido el miedo a ser multados por esta causa. Esto, unido al hecho de que consideran que no es acorde la relación entre la sanción impuesta (que con el pronto pago se queda en 100 euros) y el riesgo que genera quien conduce utilizando el teléfono móvil u otros dispositivos, ha llevado a los responsables de la seguridad vial a plantear una modificación normativa que pasaría por endurecer el castigo al infractor tanto en el aspecto económico (aún por concretar) como en la retirada de puntos (entre 4 y 6).

En todo caso, desde el 2012 (2.228 denuncias), el volumen de sanciones ha caído considerablemente en La Rioja hasta las 888 del curso pasado. En línea con esa reducción, la recaudación de la DGT también se ha reducido notablemente si bien, desde el año 2006, el uso del móvil al volante le ha girado a los riojanos una factura superior a los 3 millones de euros.

Esa osadía de los conductores a la hora de utilizar su teléfono mientras circulan se traduce, en no pocas ocasiones, en la reacción de quien es sorprendido. La más habitual, explica un agente de la Policía Local de Logroño, es la de «arrojar el teléfono al sillón del copiloto» e intentar negar la mayor. «Siempre dicen que no lo estaban utilizando pese a que la pantalla permanece encendida e, incluso, con la llamada aún activada», relata. «Abren las aplicaciones y te intentan convencer de que la llamada de hace un minuto es errónea, que no estaban leyendo los mensajes...», explica.

Otros son más sinceros, reconoce el agente local, que recuerda que en una ocasión, después de sorprender a un conductor hablando por el teléfono móvil, impertérrito y sin retirar el dispositivo de su oreja, le espetó: «Si se atreve, le cuelga usted a mi mujer». Hay incluso quien apela a la literalidad de la acusación: «Agente, está equivocado. Yo no estoy hablando por el teléfono móvil; yo estoy escuchando», se justificó otro en un intento infructuoso de esquivar la sanción.

Circular a 120 kilómetros por hora al tiempo que se marca un número de teléfono implica que el conductor recorrerá, sin tener los ojos puestos en la carretera, una distancia de 429 metros. Casi medio kilómetro. Algo menos de cinco campos de fútbol uno detrás de otro. Escribir un mensaje de wasap prolonga el riesgo: durante casi 700 metros el conductor no será consciente de lo que sucede a su alrededor.

A partir de esos datos, un informe publicado por Mutua Madrileña sostiene que si en el 2017 se registraron 1.200 fallecimientos en accidentes de tráfico, alrededor de 500 tuvieron como causa directa una distracción del conductor. «Las que se pueden imputar al teléfono móvil es un porcentaje muy alto. El 94%, según una encuesta del RACC, dicen que la utilización del móvil es una práctica muy peligrosa», completan desde al firma aseguradora.

En La Rioja, durante el año pasado, se registraron 15 accidentes mortales con 19 fallecidos. Según los registros de Tráfico, la causa directa de 4 de ellos fue bien una distracción del conductor, bien la somnolencia. A lo largo de este año, son 5 los fallecidos en las vías regionales, nueve menos que en el mismo periodo del 2017. Una evolución significativa que, en todo caso, desde Tráfico sostienen que podía ser mejor toda vez que dos de los accidentes mortales fueron consecuencia directa de una distracción del conductor.