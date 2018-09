Tráfico se 'lía' con las exenciones al tráfico pesado tras una modificación del BOE Señalización con el desvío obligatorio de vehículos de cuatro ejes a la AP-68. :: j. rodríguez Los transportistas dicen que ya pueden entrar a avituallar y repostar a la N-232, mientras la Dirección Provincial de Tráfico consulta a Madrid A. GIL Viernes, 28 septiembre 2018, 00:43

LOGROÑO. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado sábado 1 de septiembre una modificación, con inmediata entrada en vigor, de las medidas especiales de regulación de tráfico durante el presente 2018. Referida en principio a permitir una mayor flexibilidad para el tráfico pesado obligado a circular por la AP7 -en Oropesa y en Peñíscola (Castellón)- incluye en el anexo también el tramo riojano de la N-232 entre Gimileo y Alfaro, aunque sin ninguna cita expresa en el texto.

Así las cosas, Javier Cámara, secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías en La Rioja (CETM-Rioja), considera que «cuando se nos ha multado y prohibido entrar en la N-232 se nos decía que era porque lo ponía en el BOE y ahora pone expresamente que podemos entrar y salir para avituallar y repostar». «Nosotros pedíamos además que se nos permitiera continuar el sentido -agrega- y volver a entrar en el próximo acceso de autopista y, si bien es cierto que esto continúa prohibido, lo del avituallamiento y repostaje está claro». Sin embargo, fuentes de la Delegación del Gobierno aseguran que desde la Dirección Provincial de Tráfico se ha hecho una consulta a la Dirección General para ver cuál es la interpretación de la modificación publicada en el BOR: «Mientras tanto, las cosas continúan igual; si hay un cambio, lo notificaremos oportunamente», aseguran desde la Delegación del Gobierno.

La ampliación de supuestos para poder abandonar la autopista (inicialmente permitida para descansos obligatorios y averías) era una demanda de los transportistas y también de los establecimientos y negocios de la N-232 que, además, reclamaban que se autorizase a continuar el sentido y entrar por el siguiente acceso a la autopista para no volver atrás. Lo cierto es que la última modificación del BOE incluye expresamente el avituallamiento y repostaje como exenciones para abandonar la autopista, como dicen los transportistas, si bien exige volver «necesariamente por el mismo itinerario» para reincorporarse a la autopista. Es decir, sería una demanda, a priori, satisfecha a medias, aunque, a la vista de las palabras de la Delegación del Gobierno, convendría ser cauto por ahora para no enfrentarse a posibles sanciones.

Cambio de Gobierno

Carlos Cuevas, consejero de Fomento, tampoco pudo poner demasiada luz al asunto: «Había una demanda del Gobierno riojano en este sentido con el anterior director general de Tráfico, pero con el cambio repentino de Gobierno en Madrid el nuevo jefe de Tráfico no me ha citado hasta el 8 de noviembre y será entonces cuando preguntaré sobre el tema». «Personalmente -continúa-, no tengo claro por qué la principal demanda, como era que no se obligara a volver atrás, no se ha aceptado, pero lo cierto es que la competencia es de Tráfico y no nuestra».