Logroño Martes, 14 agosto 2018, 21:04

El servicio riojano de salud atiende y asesora a los pacientes diagnosticados de alguna enfermedad rara. Los miembros de ARER coinciden en que su trato ha sido siempre óptimo. El presidente de la asociación comenta: «Nunca hemos tenido ningún problema con ellos, al revés, siempre hemos encontrado apoyo en Rioja Salud».

De hecho, los servicios sanitarios han posibilitado que ARER cuente con una trabajadora y asistente social que presta ayuda a los enfermos y también con una psicóloga que acude cuatro horas por semana a la asociación. Araceli recalca que «estamos muy contentos y agradecidos», ya que sienten tener «todo el apoyo médico y sanitario posible, no solo en el hospital San Pedro, sino también en farmacias y centros de salud».

Los miembros de ARER disponen de un sistema electrónico en sus tarjetas sanitarias que alerta de que el paciente sufre de una patología rara, lo que es muy eficaz a la hora de que los médicos y especialistas den un tratamiento a los enfermos. Según cuenta Germán, «es un modo de asegurar que la medicación va a funcionar en la persona y no va a conseguir el efecto contrario». A su juicio, es muy importante «que a cada persona que tiene una enfermedad rara se le detecte inmediatamente».

Poco a poco, la asociación ha ido dando pequeños pasos en la defensa de sus derechos. Aunque todo puede ser mejorable, Milagros afirma: «Hemos tenido una atención plena y directa a nivel personal, sanitario y material y sobre todo de valor humano, que al final es lo más importante», cuenta emocionada. Miguel Ángel recuerda que «es su trabajo, sí, pero lo ejercen con un cariño muy especial».

La asociación tiene un lema y es que 'La investigación es nuestra esperanza'. Aunque no hay quejas sobre el servicio público de salud, los miembros de ARER son conscientes de que, a pesar de haber entablado conversaciones con el CIBIR, «como somos pocos, no sale rentable investigar sobre nuestras enfermedades y, con casi total seguridad, nuestra solución puede estar en esos laboratorios», relata Milagros. En España, «hemos volcado toda la investigación en manos privadas y no puede ser así», matiza su compañero Germán.

A pesar de esto, en La Rioja «somos unos auténticos privilegiados, conocemos a pacientes de otras comunidades que no reciben la misma atención y trato que nosotros», realza Milagros. El contrapunto lo pone Araceli, que pide «más ventilación en el hospital San Pedro» porque al entrar siente «asfixia». Sí, son enfermos 'raros', pero dentro de ARER, sienten que es lo más normal del mundo.