Trabajadores con la maleta a cuestas La comunidad de Madrid es la región que más empleados riojanos atrae, sin contar con el País Vasco y Navarra | Con Castilla y León, el balance es muy positivo para La Rioja, mientras que con Cataluña y Aragón el saldo es casi nulo LOGROÑO. Miércoles, 19 diciembre 2018, 09:13

Cada año, decenas de miles de personas se mudan dentro de España por motivos de trabajo. Cambian unas regiones por otras condicionados por el empleo, bien por haber sido trasladados, bien por haber estrenado un nuevo puesto fuera de la región en la que habían estado residiendo hasta entonces. La Rioja también participa de esos flujos, y se cuenta entre las regiones que son «importadoras» netas de mano de obra, porque son más los trabajadores que acuden a La Rioja que los que se van fuera de ella. Al menos eso es lo que ha ocurrido en el cómputo global del último decenio 2008-2017, y así ocurrió en el caso concreto del 2017, según los últimos datos de movilidad laboral que ha hecho públicos la Agencia Tributaria.

Eso sí, hay que tener en cuenta que estas estadísticas de la Agencia Tributaria son parciales, porque no computan los flujos que se producen en el País Vasco y Navarra. Al contar con haciendas forales, esas dos comunidades están fuera del ámbito de actuación de la Agencia Tributaria. Por ello, en esta base de datos no se cuentan los trabajadores que salen cada año desde el País Vasco y Navarra, ni los que llegan a esas dos comunidades desde otras regiones españolas. Y es algo relevante, especialmente para una comunidad vecina como La Rioja. Cabe recordar que en Álava residen actualmente unos 7.300 riojanos, frente a los 3.700 alaveses que viven en La Rioja; y en el último sexenio La Rioja ha perdido unos 8.000 habitantes, mientras que Álava ha ganado más de 5.000, al calor de un tejido económico que le está ayudando a relanzar su demografía provincial. En total, hay 17.787 riojanos asentados en Euskadi mientras que los vascos que viven en la otra orilla del Ebro no alcanzan los 15.000. Un contraste similar al que se da con Navarra: el saldo es favorable a la comunidad foral por 2.500 personas.

TERRITORIOS FORALES Riojanos en el País Vasco. Aunque no hay datos de las haciendas forales, el INE revela que 17.787 riojanos viven en Euskadi mientras que 14.967 vascos lo hacen en La Rioja. Riojanos en Navarra. La diferencia es favorable al territorio foral los 9.541 riojanos afincados al otro lado del Ebro contrastan con los 7.030 que hicieron el viaje inverso.

En cualquier caso, al margen de esa incógnita -los flujos de salida y llegada de trabajadores entre La Rioja, País Vasco y Navarra-, las estadísticas de la Agencia Tributaria son relevantes como «termómetro» de las dinámicas generales que se dan. Y, con los datos disponibles, Madrid y Cataluña aparecen, por este orden, como destinos preferentes de los trabajadores que se mudan desde La Rioja. En sentido inverso, de donde más acuden a La Rioja es de Castilla y León.

Según se desprende de esas estadísticas de la Agencia Tributaria, en el último decenio se han ido de La Rioja un total de 10.947 trabajadores; pero han llegado a La Rioja desde otras regiones un total de 11.716, así que el saldo de conjunto da una «ganancia» neta de mano de obra de 769 personas. Pero hay que subrayar que en ese cómputo no están los flujos que se hayan producido hacia y desde el País Vasco y Navarra.

De esos 10.947 que se mudaron desde La Rioja en el último decenio, prácticamente el 40% acabaron en Madrid y en Cataluña. Uno de cada cuatro -el 24,2% exactamente- se fueron a Madrid, y el 14,2% a Cataluña. Otro 13,6% de los que se mudaron desde La Rioja en el último decenio se trasladaron a Castilla y León, y el 12,3% a Aragón.

Llegadas desde Burgos

Los que llegan desde Castilla y León lo hacen, sobre todo, desde Burgos. El año pasado, por ejemplo, el 36% de los trabajadores que se trasladaron a La Rioja procedentes de Castilla y León llegaban desde Burgos. Y la segunda provincia castellana que más mano de obra envía a La Rioja es Soria. El flujo de trabajadores en sentido inverso es mucho menor, lo que indica que la economía riojana sobresale en atractivo frente al mercado laboral castellanoleonés y, muy en especial, sobre el de Burgos y Soria.

En cuanto a los que se marchan, a los que dejan La Rioja y se afincan en otras regiones por motivos de trabajo, destaca con rotundidad la Comunidad de Madrid. A tenor de los datos recopilados por la Agencia Tributaria, Madrid es, con mucha diferencia, el destino más común para quienes se mudan desde La Rioja por razones laborales. La economía madrileña es una auténtica «locomotora» que atrae mano de obra desde todas las regiones españolas, sin excepción.