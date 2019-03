Los trabajadores del 061 exigen el pago de nocturnidad y festivos Tres sentencias reconocen a los médicos del servicio de ambulancias su derecho a percibir los complementos desde el año 2009 LUIS J. RUIZ Logroño Miércoles, 27 marzo 2019, 14:57

Los profesionales del 061 (25 médicos y 16 enfermeras distribuidas por toda la región), los de las ambulancias amarillas, han hecho cuentas. En noviembre se cumplirán 20 años desde la puesta en marcha del recurso sanitario y desde entonces, denuncian, acumulan unas 1.700 noches y unos 300 días festivos trabajados por los que no han percibido remuneración alguna. Son médicos y enfermeras del Servicio Riojano de Salud que, frente a lo que sucede con sus colegas de otros servicios, no cobran los pluses de nocturnidad y festividad. Por eso han salido a la calle, para visibilizar una situación que, en el caso de los médicos, cuenta además con el respaldo de la justicia.

La situación de médicos y enfermeras en el servicio del 061 es paradójica. Pese a que tienen la misma jornada (24 horas seguidas de servicio y 5 días de libranza que les lleva, además, a superar su techo anual de trabajo) la justicia ha resuelto en sentido contrario. Unos y otros, después de que por partida doble el Jefe de Servicio de Recursos Humanos del Servicio Riojano de Salud les denegara su solicitud de ser retribuidos por los conceptos de «turnicidad, trabajo nocturno y en festivo», acudieron a la justicia Contencioso-Administrativa de La Rioja. La demanda de las enfermeras cayó en el número 2 y fue desestimada (también por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja); la de los médicos, en el número 1 y reconoció no solo que tenían derecho a percibir los complementos de trabajo nocturno y en festivo (el de turnicidad no se consideró) sino que la administración tenía que pagar las cantidades no abonadas en los cinco años anteriores a su primera reclamación, es decir, desde el año 2009.

Los trabajadores llevan su reivindicación también a los rescates / L.R.

El Seris, no conforme con aquel fallo, recurrió al TSJR alegando, precisamente, que el propio Tribunal Superior había negado el cobro de esos conceptos a las enfermeras. Pero en una sentencia del 14 de marzo del 2017, consideraba que el fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 era conforme a derecho y reiteraba la obligación de la administración de hacer frente a esos abonos manteniendo la retroactividad de cinco años. El tercer intento del Seris por conseguir que la Justicia le diera la razón también pinchó en hueso. Acudió al Tribunal Supremo, pero el Alto Tribunal ni siquiera se pronunció sobre el fondo del asunto. En una providencia dictada el 12 de abril del 2018 no admitió a trámite el recurso toda vez que «el escrito de preparación no se han fundamentado de forma suficiente, con singular referencia al caso, que concurran alguno o algunos de los supuestos que permitan apreciar el interés casaciónal objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo». Además, el Servicio Riojano de Salud fue condenado a pagar las costas (hasta un límite de 2.000 euros).

«No sabían como pagarnos»

Cuando los médicos del 061 confiaban en comenzar a percibir esos complementos, reconoce Santiago Paredero, portavoz del colectivo, el Seris regresó a la Justicia «para interponer un incidente de inejecutabilidad de sentencia», sostienen desde el 061. Según informa el propio Paredero, la administración alega que no sabe qué cantidades debe abonar por cada concepto a los galenos del servicio. «No lo entendemos cuando en diciembre del 2017 aprobaron de manera voluntaria una resolución en la que fijaban el importe que perciben los médicos de urgencia hospitalaria, de admisión y documentación clínica por nocturnidad y trabajo en días festivos». Esa resolución prevé el abono de 52,58euros por noche trabajada, 124,38 euros por domingos y festivos y 248,76 euros para aquellos que trabajen la noche del 24 y el 31 de diciembre o los días 25 de diciembre y 1 de enero. Paredero asegura que «no supone mucho dinero. Cuando en el 2014 les reclamamos el pago ya dijeron que no sabían cómo pagarnos esos complementos cuando en muchas otras comunidades ya estaban establecidos. Lo lógico es que nosotros también lo cobremos como lo hacen los médicos del San Pedro o de la Fundación Hospital de Calahorra».

El Gobierno afirma que «siempre cumple las sentencias» Diario LA RIOJA se ha puesto en contacto con el Gobierno de La Rioja que, en una nota remitida desde el departamento de comunicación, apunta que «siempre respeta y cumple las sentencias judiciales. En concreto, y en este caso, lo que desde Servicios Jurídicos se ha preguntado al Juzgado es una aclaración sobre cómo debemos ejecutar la sentencia. Y por tanto, en cuanto recibamos la decisión del Juzgado, actuaremos en consecuencia». Además, en cuanto a la petición de un encuentro, aseguraron que «desde Servicios Jurídicos se propondrá una reunión para la semana que viene». .

Sin cifras concretas, la única referencia es la que hace el fallo del TSJR, que apunta que en ningún caso sería superior a los 30.000 euros mensuales. Aplicando las cantidades de la resolución aprobada en el 2017 por Salud a la jornada de los trabajadores del 061 (una enfermera y un médico en cada UVI-móvil -Logroño, Haro y Calahorra- y dos médicos más en el centro coordinador -uno de ellos a 12 horas y otro a 24 horas-) la factura mensual rondaría los 12.000 euros. «Queremos llegar a un acuerdo con al administración. Tampoco por su parte hay voluntad. Nos hemos reunido con Yolanda Montenegro, directora de Atención Primaria y del 061, y no nos ha dado ninguan solución, hemos solicitado una reunión con José Miguel Acitores, director del Área de Salud de La Rioja y ayer pedimos en el registro una reunión con la Consejera. Estamos esperando a que nos reciban», completa.

Amaya Burgos, enfermera del servicio del 061, recuerda que «la reclamación es conjunta, del servicio, no de médicos o de enfermeras» y apunta que ellas, junto «a las del servicio de urgencias de Atención Primaria y las de refuerzo» son las únicas que no perciben esos complementos. «Estamos en un agravio comparativo con los demás compañeros, no estamos equiparados. Realizamos nuestra jornada en turno de mañana, tarde y noche, durante 24 horas. Es nuestra jornada ordinaria», incide antes de trasladar que el colectivo de enfermeras no comprende como la justicia puede fallar en dos sentidos ante una única realidad.

En todo caso, se aferran a que, finalmente, la administración acate la sentencia y, en ese momento solicitarán la ampliación de la misma para que ellas también se vean beneficiadas por el fallo. «Es algo obvio y se puede demostrar que durante los últimos años hemos trabajado 1.700 noches y 300 festivos. Es un ahorro brutal para la administración y nosotros no lo hemos percibido. Es una situación que no se permitiría en ninguna empresa privada, todos nos regimos por el mismo convenio y tenemos las mismas condiciones», completa.

En un comunicado enviado a última hora de la mañana, los empleados del 061 reclamaban «al Servicio Riojano de Salud que deje de dilatar este proceso y se avenga a reconocer a los trabajadores un complemento que consideramos justo y que debe reconocer las peculiaridades de organización y horarios de trabajo de este colectivo».