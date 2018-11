Un total de 941,7 millones para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El Gobierno de La Rioja ha realizado un intenso trabajo para que los Presupuestos no sean sólo números que cuadren, si no para identificar dentro de ellos y asignar partidas económicas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promovidos por la ONU. Este 'alineamiento' de las Cuentas de la Comunidad con los ODS -«Somos la primera autonomía en hacerlo»-, destacó la consejera de Presidencia, Begoña Martínez Arregui- se ha concretado en 1.336 actividades presupuestarias, que movilizarán el próximo año 941,47 millones de euros, cuantía que supone «el 71,25% del gasto no financiero total previsto para el próximo año», explicó Martínez Arregui. Dicho de otro modo: «En algo más de 71 de cada 100 euros de los Presupuestos regionales del 2019 estaremos aplicando estos objetivo correlacionados con la Agenda 2030». Los 17 principios son, por este orden: fin de la pobreza; hambre cero; salud y bienestar; educación y calidad; igualdad de género; agua limpia y saneamiento; energía asequible y no contaminante; trabajo decente y crecimiento económico; industria, innovación e infraestructura; reducción de las desigualdades; ciudades y comunidades sostenibles; producción y consumo responsables; acción por el clima; vida de ecosistemas terrestres; paz, justicia e instituciones sólidas, y alianzas para lograr los objetivos.