Las tormentas castigan los frutales del Iregua y causan daños dispersos en el viñedo riojano
Albelda se suma a Entrena y Navarrete y pide la declaración de zona catastrófica por la tormenta
LOGROÑO. Miércoles, 18 julio 2018, 12:37

La impresionante tormenta con granizo del pasado viernes se ha cebado especialmente con los frutales del Bajo Iregua (y de modo especial con la pera conferencia, el cultivo más destacado en la zona) y deja daños dispersos en el viñedo de Rioja Alta (sobre todo, en el valle del Najerilla) y Rioja Media.

Los técnicos de la Consejería de Agricultura evaluarán en los próximos días los estragos causados por el virulento aguacero. Ayer en muchos puntos aún no podían acceder a las fincas, ya que todavía permanecían anegadas. Por lo tanto, Agricultura estima que hasta finales de semana no tendrá datos precisos sobre el daño que han sufrido las producciones agrícolas. De forma paralela, las organizaciones agrarias comenzaron a recibir ayer los partes de siniestro de los agricultores.

El director general de Desarrollo Rural, Daniel del Río, aseguró que la pera conferencia ha resultado el cultivo más castigado por la intensa granizada, en especial en el eje Albelda-Entrena, donde «estaba ya muy avanzada». Indicó que las afecciones en el viñedo han sido «más desiguales». Por ejemplo, en localidades muy azotadas del Najerilla como Cordovín o Alesanco, la piedra causó daños en corros delimitados.

Albelda de Iregua, en cambio, se erigió en la 'zona cero' de la espectacular tormenta del viernes. «Se lo ha llevado todo por delante», lamentaba ayer la alcaldesa de Albelda, Rosana Zorzano, quien además de los importantísimos daños en el peral, detalló que el pedrisco hizo estragos también en el melocotón y la nectarina «que estaban ya para recoger». Así, Zorzano precisó que el 90% de la superficie de cultivo de Albelda ha padecido la furia de la tromba de agua del pasado viernes. «El destrozo es total», afirmó.

En Entrena, su alcalde, Esteban Pérez, estimó que el granizo afectó en torno al 65% de la superficie de viña y pera en su municipio. Ambos regidores trasladaban además que los daños en caminos e infraestructuras son cuantiosos.

De este modo, Albelda de Iregua anunció ayer que solicitará la declaración de zona catastrófica, como ya comunicaron durante el fin de semana que la habían pedido Entrena y Navarrete. «Remitiremos la solicitud a la Federación Riojana de Municipios por si se quiere adherir alguna localidad más», avanzó la primera edil de Albelda.

Peritación

«Lo más prudente ahora es hacer una buena peritación de daños en los próximos días y observar si se dan en una zona homogénea o si se han producido sólo en ciertos términos», comentó el director general de Desarrollo Rural respecto a si el Ejecutivo riojano respaldará la petición de estos tres ayuntamientos ante el Gobierno de España, que es el que concede esa declaración.

No obstante, no ocultó que «la zona más compleja» por el grado de la afección se sitúa en Albelda-Entrena. A este respecto, Del Río insistió en la «importancia» de contratar seguros agrarios. «Se ha visto que se trata de una herramienta fundamental para asegurar las rentas tras unos últimos años con riadas, heladas y sequía», dijo. Concretó que el Gobierno de La Rioja apoya la contratación de estas pólizas con 3 millones de euros anuales.

«Hay que seguir potenciando y mejorando los seguros para que toda la población agraria tenga uno a buen precio», reclamó el coordinador sindical de la UAGR, Luis Torres. Torres alertó de que, si bien el pedrisco es selectivo y las fincas presentan diversos grados de daño en el Bajo Iregua y el valle del Najerilla, el riesgo de que las viñas desarrollen problemas sanitarios de mildiu resulta generalizado en La Rioja porque «hay mucha humedad».

También señaló que la tormenta ha afectado al cereal, cuya cosecha ya había comenzado en Rioja Alta. Indicó que el grano que no se ha caído no se puede seguir cosechando por ahora, ya que «está húmedo y así no se puede almacenar».

«En algunas piezas de cereal no se puede entrar a valorar los daños porque continúan anegadas», agregó el secretario general de ARAG-Asaja, José Antonio Torrecilla. Torrecilla consideró que las pérdidas en viñedo se minimizarán, dado que este año ha aumentado la contratación de seguros por parte de los viticultores.

Al margen de los daños en cultivos e infraestructuras agrarias, la tromba de agua del viernes originó otros destrozos en instalaciones públicas. Según informa Félix Domínguez, el alcalde de Nájera, Jonás Olarte, manifestó ayer que está a la espera de los informes técnicos para conocer el alcance de los desperfectos en la solera de la planta baja del Najerafórum y en la cubierta de la oficina de turismo. En Cordovín, el alcalde, Bruno Benés, aguardaba a que los médicos que atienden el consultorio evalúen los daños. Ambos consistorios solicitarán ayudas al Gobierno riojano.