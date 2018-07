DE LOS TINTOS

La vinificación del tinto de Rioja se realiza por dos sistemas. Maceración carbónica y despalillado.

La maceración carbónica consiste en encubar en «lago» (depósito abierto) unos 23.000 Kgs. de racimos enteros que, por acumulación de CO2, entran en maceración carbónica, que es fermentación intracelular, fermentando cada célula hasta 2º-3º y saliendo del hollejo los antocianos. Esto ocurre en 10 días en los que, si abrimos la casulla del depósito, sale mosto-vino con todo el color rojo y unos 4º de alcohol. Pero no salen los taninos del hollejo, que habrían fluido si el vino hubiera alcanzado los 12º de alcohol. Este mosto-vino concluye ya la fermentación sin los hollejos y por acción de levaduras. Este vino es muy suave y aromático pero no sirve para crianza, pues aunque tiene 900 mgs./l. de antocianos, no tiene más que un gramo de tanino. Por tal razón, el color rojo se destruye en un año y el vino en ese tiempo pasa a color castaño. En cambio, encubando esa misma uva, quitando el raspón (despalillado), la masa fermenta por levaduras y a 12 días se alcanzan más de 12º de alcohol y fluyen los taninos resultando un vino con 13º de alcohol, con 900 de antocianos y 3 grs./l. de tanino. Ya es idóneo para crianza.

El cosechero que hace el tinto por maceración podría pensar: «Si en vez de 'sangrar' a 10 días espero a 20 días, entonces el lago ya habrá alcanzado los 13º de alcohol y 32ºC, y ya habré logrado 3 gramos de tanino y mi vino será de maceración carbónica, útil para crianza». No resulta válida esta suposición, pues el lago contiene los raspones que, cuando el líquido logra 12º de alcohol, se degrada cediendo al vino tres factores negativos: 1º) Gusto a raspón. 2º) Oxidasas que confieren al vino un color amarillento, impropio del vino del año. 3º) Una acidez volátil superior en 2 décimas a la normal.

Resumiendo: Si el cosechero limita la maceración con hollejos a 10 días, resulta vino de 13º de alcohol, tanino 1, acidez volátil 0,2 y tono de color 0,4.

En cambio, si la prolonga a 20 días, logra 13º de alcohol, tanino 1,5, acidez volátil 0,4 y tono de color 0,65. Además de posible gusto a raspón.