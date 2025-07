Un día para estar a remojo

J. E. Viernes, 18 de julio 2025, 07:25 Comenta Compartir

Los riojanos sufrieron este jueves una nueva bocanada de calor intenso que azotó la geografía regional de cabo a rabo, especialmente en las horas centrales de la tarde, con una sensación de bochorno generalizada que no invitaba a estar en la calle sino a remojo en alguna piscina o a la sombra. No obstante, pese al sofoco, las temperaturas no llegaron hasta los 40 grados que podrían haberse alcanzado, según las previsiones del día anterior de la Aemet.

Nuevamente, al igual que el miércoles, Logroño volvió a anotar el registro más cálido en las estaciones de la agencia meteorológica. Si hace dos días el mercurio alcanzó los 37,4 grados en el medidor del aeropuerto, escaló hasta unos soporíferos 38,5 grados. Canícula pura y dura que se dejó sentir también en fuerza en Alfaro (37,5 grados), Cenicero (37,6 grados) o Nájera (37.7). No llegaron a esas cotas tan altas en otros puntos, pero fresco tampoco hizo en localidades situadas a más altura como Anguiano (máxima de 34,8), en la que no fue precisamente un día de caparrones.

TEMPERATURAS DE ESTE JUEVES Localidad Máxima Mínima

Logroño 38,5º 18,6º

Nájera 37,7º 17,0º

Alfaro 37 5º 20,2º

Santo Domingo 36,1º 17,0º

Haro 37,0º 18,2º

Anguiano 34,8º 15,4º

Cenicero 37,6º 18,1º

Enciso 34,9º 15,7º

FUENTE AEMET Y GOB. DE LA RIOJA

Y eso que el día comenzó con temperaturas agradables que por lo general permitieron dormir a los riojanos sin pegarse a las sábanas. La madrugada del miércoles al jueves hizo caer los termómetros por debajo de los 20 grados en casi todo el territorio regional, de modo que puntos como Logroño registraron una oscilación térmica de casi 20 grados entre el amanecer y las horas centrales del día.

Intensa pero corta, la miniola de calor remite ya hoy, viernes. De hecho, la Aemet pronostica que las máximas experimentarán un descenso durante la jornada, que podría ser incluso notable en la mitad occidental de la región. La previsión es que las temperaturas oscilen entre 19 y 34 grados en Calahorra; entre 18 y 31 grados en Haro; y entre 18 y 33 grados en Logroño. El cielo presentará intervalos nubosos, sin descartar nubosidad de evolución por la tarde y alguna tormenta con chubascos dispersos al final del día. De nuevo a cruzar los dedos.

Comenta Reporta un error