Aún estamos a tiempo de ganar

El dato más real y que indica mejor la evolución que estas drogas han experimentado en nuestro país es tener en cuenta toda la serie histórica de la encuesta desde el año 1995, en los que se aprecia la gran subida desde ese año hasta la actualidad del cannabis, que ha pasado del 7,5 al 11 entre los consumidores en los 12 meses anteriores y del 4,6 al 9,1 en los últimos 30 días.

El crecimiento del consumo del cannabis es espectacular en la serie histórica en los 4 lapsos de tiempo -alguna vez, últimos 12 meses, últimos 30 días y uso diario-.

Todo eso hace que nos tengamos que plantear muchas cuestiones sobre lo que está pasando con el cannabis. ¿Banalización del consumo, pérdida de recursos económicos para hacer prevención, haber prestado atención a la sustancia demasiado tarde, bombardeo de noticias sobre su utilidad terapéutica (poco contrastadas y con pocas evidencias científicas), intereses económicos de la industria farmacéutica y de particulares, como los clubes cannábicos, autocultivo por la facilidad de adquirir semillas legalmente, regulación para uso terapéutico y lúdico en otros países....? Demasiadas preguntas sin una respuesta clara. Estamos ante un escenario con mucho 'ruido' y, posiblemente, ninguno de los actores que opinan sobre el fenómeno diga totalmente la verdad.

Lo que sí tengo claro es que las administraciones que marcan las políticas sobre drogas han perdido la iniciativa sobre el tema, que la llevan los actores con intereses económicos sobre el mismo.

Hemos perdido la batalla, no hemos hecho una labor pedagógica sobre la población y, especialmente, sobre los adolescentes y menores. Y no es un mensaje alarmista ni pesimista, es la realidad.

Cada vez vemos a más adolescentes y jóvenes con problemas, de todo tipo, relacionados con el cannabis. O puede que esos problemas les lleven al consumo de cannabis. No lo sé.

En la encuesta, la evolución del riesgo percibido (porcentaje de población de 15-64 años) que piensa que cada conducta de consumo de drogas puede producir muchos o bastantes problemas, evidencia alguna diferencia. Al preguntar por el cannabis, el riesgo ha disminuido, mientras que en el alcohol y el tabaco ha aumentado, sobre todo en este último. Conclusión: nos lo tenemos que hacer mirar.

Y el estudio habla también sobre las adicciones sin sustancia (comportamentales) del uso compulsivo de Internet y del juego con dinero, on line y presencial. Es novedoso e interesante y nosotros en ARAD estamos preparados para tratar ese fenómeno, pero todavía no estamos recibiendo muchos casos. Todavía no hay conciencia social sobre el mismo.