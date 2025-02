Las tensiones internacionales prenden el polvorín planetario

César Álvarez Logroño Miércoles, 19 de febrero 2025, 18:50 Comenta Compartir

La creciente tensión internacional que había ido experimentando el mundo en los últimos meses prendió en el polvorín planetario durante 2024. Mientras continuaban conflictos bélicos como el que soportaba el territorio ucraniano tras la invasión rusa del Dombas, el que se había iniciado en Palestina a finales de 2023 u otros más alejados del foco mediático como las guerras civiles en Birmania o Sudán, surgieron nuevos focos de tensión. Es el caso del desenlace de la guerra civil en Siria, que acabó con la caída del régimen y el exilio de Bashar al-Ásad en Moscú, y que amenaza con extender el conflicto a otros países del entorno, o la autoproclamación de Nicolás Maduro en Venezuela en medio de sospechas de fraude electoral y manipulación de resultados, trasladando así la tensión también a América.

La cumbre que quiso plantar cara a Occidente En otoño, Rusia organizó la Cumbre de los BRICS (los países emergentes liderados por los fundadores que dan nombre al grupo: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y quiso convertirla en alternativa al poder económico que representa Occidente, y consolidar una plataforma no sólo con objetivos mercantilistas, sino también diplomáticos, en los que su país jugara un papel de liderazgo. La cumbre, que incorporó a Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán como nuevos miembros, contó con la participación de 36 delegaciones nacionales, así como la presencia en Kazán (sede de las reuniones) de 20 jefes de estado. Todo ello fue utilizado por Rusia para romper con la imagen de aislamiento que, según Putin, se quiere dar de su país desde el inicio de la guerra con Ucrania.

Entretanto, el mundo político trataba de cumplir con el calendario establecido y se celebraban procesos electorales en Francia, México, Venezuela y muy especialmente en EE UU y la UE que habrán de demostrar en los próximos meses su capacidad para lidiar con una situación nada fácil y conseguir mantener los frágiles equilibrios preestablecidos.

En 2024 también se agudizó otro incidente internacional a las puertas de Europa que no pudieron atajar las diplomacias internacionales y derivó en un conflicto bélico, esta vez, liderado por Israel.

Los atentados de Hamás en Israel en octubre de 2023 (en la denominada Operación Inundación) dieron lugar a una guerra que se libra principalmente en la franja de Gaza, entre Israel y Palestina, y que se ha cobrado 47.000 muertos y cientos de miles de desplazados.

Ampliar Una mujer gazatí abraza el cadáver de su hijo asesinado. Reuters

El conflicto se extendió también al Líbano, que a través de las milicias de Hezbolá atacaron Israel en defensa de Palestina.

Los israelíes respondieron con violencia a los libaneses 'descabezando' por dos veces a Hezbolá al asesinar al entonces líder de la organización, y sembrando el pánico cuando el 18 de septiembre hizo explotar los dispositivos móviles de las milicias libanesas causando decenas de muertos.

También Irán entró a formar parte del conflicto en el mes de abril, cuando fuerzas de ese país bombardearon posiciones israelíes como respuesta al ataque de tropas judías a la embajada iraní en Damasco.

La situación en Oriente Medio se agravó en la última parte del año con la caída el 8 de diciembre del régimen sirio. Bashar al-Ásad tuvo que exiliarse en Moscú después de que Damasco cayera en manos de las tropas opositoras.

Los precedentes al fin del régimen dictatorial de la dinastía Asad (primero representada por Háfez al-Ásad, y luego, desde el año 2000, por su hijo Bashar) hay que situarlos en la guerra civil que libraba el país desde hace más de una década.

Siria

Otro de los principales focos de tensión no era nuevo en 2024. La invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, marcó el devenir internacional de un 2024 que continuó pagando las consecuencias económicas del conflicto bélico mientras en el intercambio de proyectiles era incesante en el este del Viejo Continente. Desde el inicio del conflicto, la Unión Europea y Estados Unidos han estado del lado ucraniano, y han expresado su apoyo a su líder, Volodimir Zelenski, condenando la invasión y estableciendo diferentes medidas sancionadoras al invasor. Además, algunos países de la UE, de forma individual, decidieron enviar tanto armamento como ayuda económica al gobierno ucraniano.

La OTAN –a la que Ucrania se había incorporado por la vía de urgencia– reforzó sus fronteras en previsión de una ampliación de la ambición imperialista de Vladimir Putin, y Estados Unidos, por su parte, también contribuyó ofreciendo armamento a Zelenski para defender sus fronteras.

Rusia, además, encontró –desde el primer momento– el apoyo expreso de Bielorrusia a la invasión, a la vez que en el tablero internacional también se apreciaban movimientos de China e incluso Corea del Norte para acercarse a las posiciones defendidas por Putin desde el Kremlim.

Cambios en las urnas

Pero mientras una parte del mundo dirimía sus diferencias con las armas, otra parte trataba de hacerlo en las urnas, de forma pacífica y democrática.

Así, las elecciones europeas llegaron entre el 6 y 9 de junio. Los países del Viejo Continente alineados dentro de la Unión Europea votaron a sus 720 diputados, en unos comicios que registraron el 51% de participación.

Después de las votaciones en los 27 Estados miembros, el Partido Popular Europeo (en el que se incluye al Partido Popular español) sumó 188 escaños, seguido del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (donde se sitúa el PSOE), que sumó 136 asientos. Con 84 figuran los Patriotas por Europa, en el que se sientan los 6 eurodiputados de Vox y que aglutina a grupos de extrema derecha de los diferentes países.

Con menor representación se encuentran grupos como Conservadores y Reformistas Europeos (donde está 'Se acabó la fiesta') con 78 asientos, o Renovar europa, con un escaño menos, y entre los que se encuentra el representante del PNV. El Parlamento electo reeligió a la representante del PPE, Ursula Von der Leyen, como presidenta de la Comisión Europea (había sido propuesta por 25 miembros del Consejo); previamente, otra mujer, Roberta Metsola, había sido elegida para presidir el Parlamento Continental.

El nombramiento del Colegio de Comisarios (que incluye nuevamente a Josep Borrel como Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, algo así como el ministro de Asuntos Exteriores comunitario, concluyó el proceso de renovación de los órganos legislativos y ejecutivos europeos.

Las urnas también fueron protagonistas en Estados Unidos. Donald Trump había sido elegido el candidato republicano a la Casa Blanca. Pese a su imputación por varios delitos (de los que después fue judicialmente culpabilizado), el magnate obtuvo el respaldo de su partido para luchar por su retorno al Despacho Oval.

Enfrente, se iba a topar con el vigente presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Sin embargo, desde el inicio de la carrera a la Casa Blanca, el presidente demócrata había despertado algunas dudas en su propio partido.

Su avanzada edad (82 años) y algunos episodios de desorientación mostrados en público cuestionaron su candidatura, hasta que en el mes de julio no aguantó la presión y decidía retirarse.

Comenzó entonces una carrera contrar reloj para que su vicepresidenta, Kamala Harris, se erigiera en una candidata sólida con el aval del Partido Demócrata, sin embargo, apenas cuatro meses fueron insuficientes para dar a conocer su proyecto en todo el territorio estadounidense.

Además, el intento de asesinato que Donald Trump sufrió el 13 de julio, en el recinto ferial en Butler, Pensilvania, mientras daba uno de sus mítines, sirvió para reforzar las opciones del líder republicano.

Trump resultó herido en una oreja mientras que su agresor fue inmediatamente abatido por un miembro de su equipo de seguridad. La recuperación del candidato fue rápida porque la herida no fue grave, y se erigió como el hombre que iba a hacer de Estados Unidos un país de nuevo grande y seguro.

Cuando los americanos fueron a las urnas, el 5 de noviembre, Trump ganaba con 312 votos electorales, mientras que la candidata demócrata se quedaba en 226. Lo que daba su segundo mandato al republicano.

Venezuela

En otro orden de cosas, el presidente venezolano Nicolás Maduro elevó la tensión de América Central tras la celebración de las elecciones presidenciales, el 28 de julio.

El sucesor de Hugo Chávez se autoproclamó ganador de los comicios, sin justificar con las actas de los distintos colegios ese triunfo que también reclama para sí el principal candidato opositor, Edmundo González Urrutia, quien desde poco tiempo después tiene una orden de captura emitida por el Gobierno venezolano.

Ampliar Nicolás Maduro, rodeado de sus simpatizantes. Efe

La autoproclamación de Nicolás Maduro provocó una serie de reacciones encontradas no sólo en todo el continente, sino que se hicieron extensivas a todo el mundo, que cuestionó la veracidad de los resultados. La posición mayoritaria fue la de exigir las actas que legitimaran la victoria, pero esas actas nunca aparecieron. No obstante, tampoco fue mayoritariamente reconocida la victoria de González Urrutia –algo más de una decena de países, entre los que no está España, lo reconocen como presidente electo de Venezuela– que acabó saliendo clandestinamente del país para instalarse en Madrid.

Interiormente, la decisión de Maduro colocó al país en una división absoluta bajo la autoridad de Maduro apoyado en el ejército, cada vez menos leal al chavista.

Corea del Sur

Ampliar Vigilia en Seúl el 10 de diciembre en contra del presidente del país. EP

También Corea del Sur acabó el año al borde del abismo. Ante la situación del país, el presidente Yoon Suk Yeol declaró la ley marcial en lo que se interpretó como un intento de hacerse con una autoridad casi dictatorial, algo que frustró el Parlamento nacional y derivó tanto en la destitución, primero, como la detención, después, del dirigente. El país se dividió entre partidarios y detractores de la medida dando lugar a fuertes disturbios y enfrentamientos que el tiempo ha diluido.

Orban presidió Europa durante el segundo semestre Hungría asumió la Presidencia rotatoria de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2024 y eso colocó a su controvertido presidente al frente del Viejo Continente. Su Presidencia no estuvo exenta de polémica porque adoptó decisiones (como las denominadas misiones de paz a Kiev, Moscú y Pekín) de las que no tuvieron conocimiento previo sus socios comunitarios, lo que derivó en el boicot de representantes de los Estados miembros (e incluso de la presidenta Von der Leyen) a convocatorias realizadas por Hungría. Además, el dirigente húngaro (que mantiene cierta sintonía con Putin)creó un clima de enfrentamiento dentro de la misma Unión Europea cuando amenazó con vetar las sanciones comunitarias a Rusia como consecuencia de la invasión a Ucrania alegando que perjudicaban la economía de su país.

Francia volvió a las urnas traslas europeas La victoria de la Agrupación Nacional de Marie Le Pen en las elecciones europeas celebradas en Francia obligó a Emmanuel Macron a convocar eleccones legislativas de forma anticipada. Francia volvió así a las urnas el 30 de junio para votar la primera vuelta. Le Pen volvió a ganar y obtuvo el 33% de los votos. Le siguió la coalición de izquierda Nuevo Frente Popular (NFP) con el 27,9% y la alianza centrista Juntos por la República con el 20,9%. Cuando la política de extrema derecha amenazaba con llegar a la Presidencia del Gobierno, una coalición de izquierdas consiguió un triunfo tan ajustado que nadie alcanzó la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional para gobernar. Macron nombró primer ministro al conservador Michel Barnier, pero su mandato no duró ni cien días al dimitir por la caída de su gobierno tras sufrir una moción de censura.