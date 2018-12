«La tendencia en la última década no es la correcta. Son diez años perdidos» El economista José Ignacio Castresana. :: / Antonio Díaz Uriel José Ignacio Castresana / Economista y profesor de la UR «Estamos perdiendo las oportunidades que hay y que otras regiones sí han aprovechado», sostiene el economista LUIS J. RUIZ Logroño Viernes, 28 diciembre 2018, 08:52

«Algo nos está pasando... y nos está pasando a nosotros. No es una cuestión del entorno». Así cierra José Ignacio Castresana, economista y profesor de la Universidad de La Rioja, su análisis de urgencia de los datos publicados en la Contabilidad Regional del INE. Deja a un lado las cifras absolutas y sus comparaciones con las medias estatales para ofrecer una reflexión menos inmediata, con una horquilla temporal más amplia, y para reconocer que «la tendencia de La Rioja en la última década no es la correcta».

De manera didáctica apunta que si nos quedamos con el dato puntual, «ajeno a su elemento temporal que es lo que acostumbramos a hacer en La Rioja», está claro que «nuestro PIB per cápita y nuestro nivel de vida es mejor que el de la media nacional y podemos decir que todo va bien», pero es precisa «una comparación estratégica» que profundice en la tendencia. Y con la de la última década, concluye, «son 10 años perdidos».

«También te tienes que comparar con tus iguales, con las regiones de referencia y si lo hacemos vemos que todas están creciendo. Regiones como Aragón, que era nuestra referencia más exacta, ha logrado crecer y nosotros no», dice Castresana. Lo mismo pasa en Navarra: «Tiene un PIB per cápita superior a la media y al de La Rioja y a pesar de eso sigue creciendo y nosotros no. No es una cuestión del entorno, de la crisis o de cuestiones macroeconómicas porque otras regiones que están sometidas a esos mismos factores sí que logran crecer.

Tampoco es una cuestión de la foralidad. Otras zonas que no tienen esos aspectos fiscales también consiguen crecer. En el 2007 estábamos entre las 80 mejores regiones de Europa y ahora no mejoramos. Estamos desaprovechando las oportunidades que hay y que otras regiones sí que han aprovechado».

Frente a esa realidad, Castresana considera que la región necesita «un impulso de competitividad para lograr un crecimiento más vigoroso», el que engulló la crisis. «El tejido productivo tiene ahora menos cilindrada, menos potencia. Las pequeñas y medianas empresas que desaparecieron se han sustituido por autónomos; el empleo radica en empresas que, por su tamaño, no pueden competir a nivel nacional o internacionalizar sus productos... Hace falta un empleo de más calidad con mayores salarios para así recuperar la demanda interna, que también está parada...».

«Es un reto de región, un reto social y un reto político, sobre todo. Recursos económicos hay para invertir en proyectos», sostiene José Ignacio Castresana, que cree que «hay que recuperar el impulso social que siempre ha estado presente en épocas de crecimiento económico».