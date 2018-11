Los dos teléfonos de ayuda a la mujer reciben 40 llamadas al mes en La Rioja Confidenciales, gratuitos y con atención profesional las 24 horas, el 016 del Ministerio y el 900 71 10 10 del Gobierno de La Rioja son un arma clave contra el maltrato ROBERTO G. LASTRA Logroño Jueves, 22 noviembre 2018, 21:42

Eficacia, inmediatez, rapidez y confidencialidad son las virtudes que han convertido a los teléfonos de ayuda a las víctimas de la violencia de género en el primer salvavidas para tratar de huir del infierno. El 016, dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; y el 900711010, del Gobierno de La Rioja, son cada año la primera vía de escape para cientos de riojanas que echan mano de su móvil para lanzar su desesperado SOS.

Cada año, y éste no es una excepción, las llamadas de mujeres de la región a ambos dispositivos en busca de ayuda superan las 500 comunicaciones, alrededor de 40 peticiones de auxilio mensuales.

El 016, que ha superado ya la década de servicio desde su puesta en marcha, suma en lo que llevamos de año 262 llamadas desde La Rioja, frente a las 378 con las que se cerró el 2017. De ellas, en los diez primeros meses del año, 158 fueron realizadas por la propia víctima, otras 88 por algún familiar o allegado, 7 por otras personas y en las 8 restantes no constaba el comunicante.

A nivel nacional, con 53.812 el pasado año y 37.905 en el actual ejercicio, el servicio se mantiene como una herramienta imprescindible que fortalece su eficacia en permanentes innovaciones y ampliación y mejora de servicios. Con atención telefónica y online gratuita y profesional las 24 horas del día los 365 días del año y derivación de llamadas de emergencia al 112, el servicio no ha dejado de ampliar su abanico de idiomas hasta alcanzar en la actualidad 52 lenguas, al unirse al castellano y las lenguas cooficiales, entre otros, inglés, francés, alemán, portugués, chino mandarín, ruso, árabe, rumano, búlgaro y tamazight. Pero su gran arma, el de la garantía de confidencialidad -desde el inicio no quedaba rastro de la llamada en la factura telefónica- es la que más se ha reforzado, en parte gracias a que la mayoría de fabricantes de telefonía móvil han desarrollado aplicaciones y funcionalidades para que las conexiones con el 016 no queden almacenadas en el registro de llamadas de los smartphones, que hasta hace poco había que borrar manualmente.

Casi 9 de cada 10 por maltrato

La herramienta se completa en La Rioja con el 900711010, el teléfono de información a la mujer del Ejecutivo regional, que mantiene desde diciembre del 2012 un convenio con el Ministerio en esta materia. También completamente anónimo y operativo las 24 horas de todos los días del año, a pesar de la amplitud de su oferta, la lacra de los malos tratos colapsa sus estadísticas. De las 114 llamadas registradas entre el 1 de enero y el 31 de octubre de este año, 96 se debían a episodios de violencia de género.