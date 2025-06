El Teléfono del lector de hoy

La Rioja Logroño Viernes, 6 de junio 2025, 08:56 Comenta Compartir

Larga espera para un ecocardiograma

Iniciamos hoy la sección con la llamada de una villametrense que se queja por la atención en el servicio de Cardiología del Hospital San Pedro. «Parece mentira –asegura– que con todos los adelantos que tenemos, te hagan un ecocardio y tardan seis meses en darte el resultado, eso con un poco de suerte». Se refiere luego a las citas y apunta que «cuando tu médico de familia manda una consulta a Cardiología, es el jefe de servicio el que decide si te ven o no te ven en el departamento».

«Imposible» una cita en Oftalmología

En el mismo sentido que la lectora anterior se pronuncia otra usuaria del Seris que se queja de que le es «imposible» conseguir una cita en Oftalmología para su padre. He ido hasta atención al usuario después de haber llamado a 4.000 puertas y números de Teléfono. La mujer teme que si la situación se demora más su progenitor pierda la vista en el ojo después de dejar de ver por el otro. «Esto es lamentable y vergonzoso», cierra con gran indignación nuestra comunicante.

Hierbas que tapan la cuneta en Huércanos

Seguimos desde Huércanos. Un vecino recuerda un accidente mortal reciente en la carretera que une la localidad con Nájera que atribuye a que dejaron poco arcén en su construcción y añade que «ahora ya no hay ni arcén porque las hierbas salen hasta la calzada de circulación y no se puede transitar». Según explica, esta situación de dejadez se reproduce en la carretera vieja de Cenicero: «Se la llevó hace dos años o tres la riada y allí está, que puede provocar cualquier día un accidente». Demanda a las autoridades de Huércanos que se preocupen y «que no tengamos que ser los vecinos los que nos quejemos».

La casa de Ezcaray «sí cumple la normativa»

La propiedad de una casa de Ezcaray responde a una llamada publicada ayer en la que su autor señalaba que el inmueble no se integraba en el entorno y que los tonos empleados no se ajustan a la normativa. Pues bien, la propiedad asegura que «se cumple la normativa al 100%» y piden al lector que criticó la vivienda que «se aprenda la legislación urbanística y dé su nombre».

Sobre la edad de jubilación

Viajamos hasta Arnedo de la mano de otro riojano que responde a una llamada anterior en la que se recogía una queja por la avanzada edad de tres médicos de más de 65 años que estaban trabajando. Y el hombre echa en falta que el autor de ese mensaje «no critique también la edad a la que están trabajando muchos albañiles, camioneros, gente del campo, obreros... que tienen un trabajo mucho más físico».

Pide que Milei no venga a España

En otra llamada muy sucinta una riojana lamenta que venga a España una persona como el presidente de Argentina, Javier Milei. «Que se quede en su país, es una vergüenza», señala.

«Hay que mostrar más la bandera riojana»

Y finalizamos con otro logroñés que invita a la gente a que «reivindique más el Día de La Rioja y ponga la bandera en los balcones» durante la celebración de esa jornada el día 9. Como señala, «somos muy de llevar la bandera española cuando juega la selección española, pero cuando se celebra la festividad regional no lucimos tanto la bandera de La Rioja». Y señala también que le gustaría «que colocaran una bandera de La Rioja tan grande como la que pusieron en el monumento al Labrador».

... y La Guindilla Mal estado del acceso a la residencia Montesclaros

«Este es el lamentable estado en el que se encuentra la carretera que conduce a la residencia de ancianos Montesclaros, en Albelda de Iregua», nos comenta un lector, quien detalla que el camino es muy utilizado por los familiares de los ancianos que viven en el centro. «Llevamos años reclamando al Ayuntamiento que arreglen este tramo», recuerda el lector.

