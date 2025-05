El Teléfono del Lector de hoy

La Rioja Logroño Martes, 27 de mayo 2025, 08:56 | Actualizado 09:38h. Comenta Compartir

A favor de adelantar la Media Maratón

Hoy abre la sección un atleta de Madrid que acudió a Logroño para participar en la Media Maratón y, a última hora, no pudo correr por una lesión muscular sobrevenida. En cualquier caso, cree que la carrera «debería adelantarse» si, como sucedió el domingo, el calor aprieta. «En mi humilde opinión, el inicio tiene que ser en cualquier caso a las 09.00 horas», apunta para agregar que «también hay que mejorar el avituallamiento».

Sanciones para lograr una ciudad limpia

«El Ayuntamiento de Logroño se comprometió para que la ciudad estuviera limpia, pero para eso tendría que desempolvar las ordenanzas municipales y empezar a sancionar». Así lo considera Ángel, un logroñés que reclama al alcalde y a su equipo que «multen a los que tiran basura al suelo, desde chicles a papeles de todo tipo»para cumplir el objetivo que prometieron.

«Grandes aciertos, graves errores»

Así titula su llamada un habitual de la sección, que enmarca en el primera parte de su mensaje la ampliación del Camino de la Grajera, en Logroño, y la repoblación de árboles acometida «pese a que los más antiguos presentan muchas ramas secas que hay que sanear». En el bloque de los errores destaca «el parque anexo que han habilitado con una concha muy bonita pero un entorno que es un desastre, con malas hieras y cardos altísimos que están matando a todos los arbolitos». «Una pena», resume.

Discrepancias sobre Santa Teresita

El devenir de la parroquia de Santa Teresita de Logroño sigue generando una cascada de reacciones. Una lectora se confiesa «sorprendida por el tono que emplean algunos que se dicen feligreses» al respecto. «Parece que se les han pegado las malas formas de algún partido político o de los sindicatos», reflexiona para juzgar impropio «que pidan al obispo que dé la cara». «Eso es no conocer es el espíritu que impera en la diócesis», señala al tiempo que reclama a este grupo que «actúe con más humildad y acudan con espíritu de parroquia». En las antípodas de esa visión, Rafael entiende que Santos Montoya «no está siendo valiente» y «no ha querido escuchar a los feligreses» que se oponen a que la parroquia pierda su función primigenia. Según cuenta, las firmas que se recogieron en su día en favor de esta posibilidad «tuvimos que entregarlas al portero del Seminario porque el obispo se negó a recogerlas. «Por favor, rectifique y mantenga Santa Teresita como parroquia cariño, por historia y por futuro», le reclama.

Un «conciertazo» el que acogió Riojafórum

Mari Carmen telefonea para agradecer el «conciertazo» que protagonizó el pasado sábado Pablo Sainz-Villegas en Riojafórum. «Fue algo maravilloso, grandioso, no había escuchado nada parecido en mi vida», relata agotando los elogios hacia un guitarrista «que es profeta en su tierra y un artista absolutamente espléndido».

«Vergonzoso» el tren regional a Zaragoza

David juzga «vergonzoso» el servicio que da Renfe con el regional exprés que conecta Zaragoza con Logroño. «Un tren viejo que no llega ni al nivel de un cercanías conecta tres comunidades y siempre con retrasos», prologa para tachar de «escandaloso» el retraso de más de una del pasado viernes. «Cierto que habrá que tener una buena conexión con Madrid pero va siendo hora de exigir un servicio decente a Zaragoza, que posiblemente sea el tren más utilizado por los riojanos», remacha.

¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com

... y La Guindilla Malestar por alimentar a las palomas en Logroño

Ampliar

La remitente de esta fotodenuncia nos lleva hasta la calle del Sotillo de Logroño. En esta zona, asegura, «ya son dos las mañanas consecutivas en las que cuando iba de paseo me he encontrado con varias palomas y pájaros comiendo los trozos de pan que alguien había dejado ahí tirados a propósito». «Con toda la suciedad que generan, no me parece buena idea alimentarlas», añade.

Las normas de El Teléfono del Lector Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición. El diario respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será necesario que hagan constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera preciso verificar la procedencia de alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán mensajes con descalificaciones hacia terceras personas. La crítica política, a personas e instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas a la Directora», en las páginas de Opinión de Diario LA RIOJA.