El Teléfono del Lector de hoy

Sugerencias para las fiestas de Cervera

«La mayoría de cerveranos somos gente de edad. Con nuestros impuestos pagamos también las fiestas, pero no tenemos oportunidad de disfrutar la noche porque la orquesta empieza muy tarde. Propongo que el toro de fuego empiece a las 23.00 y la orquesta a las 23.30», señala la primera lectora de hoy. «Las terrazas de los bares tendrán más clientes y los jóvenes se adaptarán», apostilla.

Infracción pedaleando en bici asistida

«Soy un jubilado que tengo cumplidos 68 años y a diario doy un paseo con mi bicicleta de pedaleo asistido por carreteras secundarias próximas a Logroño», reseña un comunicante. «Este día iba por la carretera que une Lardero con Alberite», contextualiza. «Eran las 9.30 horas y mi sorpresa fue cuando desde un vehículo normal me dicen que pare en el arcén, lo que hice, y del citado vehículo se baja un guardia civil y indicándome que he cometido una infracción del artículo 13 apartado 3 de la Ley de seguridad vial porque iba escuchando la radio con auricular. He leído el citado artículo y hace mención a vehículos a motor. Aun dando por hecho que mi bicicleta es un vehículo a motor y he cometido una infracción, mi queja es el trato recibido por parte de un servidor público, que en ningún momento mostró empatía con una persona de mi edad e incluso manifestó prepotencia y me sentí como un delincuente». Y resume: «¡Que con mi infracción no puse en peligro la vida de personas!».

Más reflexiones sobre Santa Teresita

Iván telefonea para pronunciarse sobre la polémica suscitada por el uso del edificio de Santa Teresita, en Logroño. «Confío en que el obispo sea capaz de rectificar que, como ya se sabe, que es de sabios». «Para tener feligreses y ovaciones se tiene que hacer pastoral», argumenta, «y cerrando parroquias no se consigue». «Será un barrio de personas mayores, pero también hay mucha gente joven que se puede atraer», abunda en su reflexión para recordar además que Santa Teresita «es la parroquia 'madre'» del entorno y es preciso «pensar en el futuro». Concluye su llamada preguntándose si las cofradías están seguras de lo están haciendo. «Se trata de un edificio muy antiguo que durante el año precisa mucho dinero en arreglos por humedades, limpieza de canalones, luz, agua...», avisa. «¿Lo van a pagar las propias cofradías?; ¿Tienen claro cómo va a ser las gestión para que todas aporten lo que corresponda?», remacha.

Peligro en la zona de la estación de autobús

La próxima llamada se refiere al entorno de la estación de autobuses de la capital riojana. «Quiero señalar que tras la finalización del soterramiento de la subestación eléctrica de Cascajos no se ha realizado un paso de peatones para dirigirse de la misma a la estación de autobuses», prologa en su mensaje para agregar que«hay un continuo paso de gente hacia la estación atravesando la subestación y la doble vía». A su juicio, «es un verdadero peligro que se evitaría terminando la urbanización de la zona y dotando de seguridad a los peatones, en un área con gran afluencia de vehículos».

El nombre del nuevo BBVA-Sabadell

Un vecino de Logroño alude a la absorción que plantea el BBVA sobre el Banco Sabadell y considera «vergonzoso cómo el gobierno está amparando a los catalanes para que no se cambie el nombre del banco resultante porque quieren mantener el de toda la vida». Esta reflexión suya le remite a que «los riojanos hemos perdido todo». «De Caja Rioja, hemos sido Bankia y ahora La Caixa y nadie dice nada. Me parece penoso. Los riojanos teníamos nuestra caja de referencia y ahora tenemos el dinero en un banco que tiene el nombre de Cataluña por bandera y ahora si uno quiere absorber a otro tiene que meterse el gobierno», concluye.

Paso de peatones en la avenida Solidaridad

Finaliza el Teléfono del Lector de hoy con una llamada que procede de la avenida de la Solidaridad de Logroño. En concreto, del número 28, refiere la lectora, que tiene el coche aparcado en la zona azul de la calle y reclama que se lleve a cabo el proyecto municipal que situaba un paso de peatones sobreelevado allí. «A ver en qué momento se ejecuta», dice la mujer, que recuerda que quedó a falta de dotación económica en las cuentas municipales. «Queremos paso», insiste. «Es necesario para que pueda pasar la gente mayor de un lado a otro y poder así acceder más fácilmente a los comercios de la zona y para que los autobuses no vayan como locos, que es lo que hacen», deja dicho.

... y La Guindilla Con árboles secos y sin pérgola no hay sombra

En un vistazo puede comprobarse el estado del parque logroñés Princesa Leonor. «Hace menos de un año se entregó la obra y como se plantaron los árboles en verano, hay dos secos. No los han sustituido en el invierno», dice una lectora. Recuerda que «se retiró la pérgola», porque se iba a buscar otra solución para lograr la sombra. Sin su protección y estos árboles parece difícil.

