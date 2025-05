El Teléfono del Lector de hoy

La Rioja Logroño Viernes, 16 de mayo 2025, 10:35 Comenta Compartir

Ludoteca municipal para Villamediana

La primera llamada del día procede Villamediana y corresponde a una madre que lamenta que el municipio no disponga de una ludoteca municipal «con precios asequibles». «Las que hay son privadas y exceden lo que podemos pagar las familias numerosas», comenta para opinar que «una localidad como la nuestra, con tantos niños, debería disponer un servicio público así como también tienen otros municipios». La lectora reclama al Ayuntamiento que «estudie» esta opción o, en su defecto, articule ayudas económicas para que las familias con menos recursos puedan sufragarlo.

Una 'perroteca' para Logroño

«Me gusta viajar y ver cosas que no tenemos en Logroño». Así arranca el mensaje del siguiente comunicante, explicando que en su visita a Gijón observó que disponen de 'perroteca'. «Una especie de ludoteca para dejar a los perros cuando sus dueños están trabajando», explica. «Se ubica en el casco urbano, en un local grande, insonorizado y totalmente seguro», añade para apostillar que «igual es buena idea para algún emprendedor de aquí».

Más reflexiones sobre Santa Teresita

Iván telefonea para pronunciarse sobre la polémica suscitada por el uso del edificio de Santa Teresita, en Logroño. «Confío en que el obispo sea capaz de rectificar que, como ya se sabe, que es de sabios». «Para tener feligreses y ovaciones se tiene que hacer pastoral», argumenta, «y cerrando parroquias no se consigue». «Será un barrio de personas mayores, pero también hay mucha gente joven que se puede atraer», abunda en su reflexión para recordar además que Santa Teresita «es la parroquia 'madre'» del entorno y es preciso «pensar en el futuro». Concluye su llamada preguntándose si las cofradías están seguras de lo están haciendo. «Se trata de un edificio muy antiguo que durante el año precisa mucho dinero en arreglos por humedades, limpieza de canalones, luz, agua...», avisa. «¿Lo van a pagar las propias cofradías?; ¿Tienen claro cómo va a ser las gestión para que todas aporten lo que corresponda?», remacha.

Incoherencias en el servicio farmacéutico

Una lectora llama para «manifestar mi sorpresa (y la de la farmacéutica) ya que al acudir a una farmacia a adquirir ácido acetil salicílico, en su formato genérico, me indican que no me lo pueden suministrar sin receta médica». «Sin embargo, sí pueden expedir el mismo medicamento, con misma dosis y número de pastillas de una marca comercial muy conocida, con una diferencia de precio de en torno a 2 euros a más de 6».

«Pequeños esclavos»

Un veterano lector quiere denunciar una práctica no infrecuente.«Contratos en prácticas que se repiten una y otra vez y se ajustan todo lo posible al SMI, de forma que muchos jóvenes con poco más de mil euros tienen que vivir en una ciudad mediana tienen que gastar casi tres partes de la nómina en el alquiler y apenas llegan a la fin de mes». Él los define como «pequeños esclavos» y cree «una vergüenza» que los sindicatos «se abstengan de alzar la voz y el Ministerio lo permita». «Lo que me extraña de verdad es que ante esta situación los jóvenes no pierdan la ilusión», termina en su mensaje.

Taquillas que exigen mejoras en Lobete

Cierra la sección un lector que se suma a la reciente queja de otro en relación al mal estado de las taquillas en el polideportivo Lobete de Logroño. «Al menos en los vestuarios masculinos, algunas no cierran y las llaves carecen del número correspondiente», dice.

... y La Guindilla Para el «descanso de las bicicletas» y no de las personas

Ampliar

«Otro más», dice un lector refiriéndose a un banco que ha desaparecido en Logroño. «Al subir el repecho entre Laurel y Bretón, los viejos descansábamos en el que había en esta última calle», explica. «Un buen día ya no estaba y aparecieron unos artilugios para que descansaran las bicicletas, aunque prefieren los árboles y farolas», comenta. «¿Repondrán el banco?», termina.

