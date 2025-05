El teléfono del Lector de hoy

La Rioja Logroño Miércoles, 14 de mayo 2025, 10:32 Comenta Compartir

Acelerones con el semáforo en ámbar

La primera llamada de hoy se refiere a usos y costumbres al volante. «Un gran porcentaje de coches acelera cuando se pone el semáforo en ámbar y, por supuesto, cruzan los pasos habilitados de peatones cuando están con luz verde para el peatón. Multen por favor en El Espolón con Muro del Carmen, que cualquier día habrá una desgracia», dice el mensaje.

Gracias a los que están al otro lado del 112

Al recibir su periódico del día, una suscriptora, Laura, ha visto 'Los Héroes invisibles'. «¡Qué alegría conocerlos! Esa voz que cuando tu llamas al 112, al otro lado del teléfono, apurada y nerviosa te contesta con afecto, relajada, tranquilizando... No sé como se puede agradecer ni como darles las gracias». «Desde aquí, todo mi afecto para todos ustedes», remarca.

Problemas de tráfico en la zona de Maristas

«Desde septiembre del 2024 me voy comunicando con ustedes contándoles el problema que sufrimos todos los días los padres y madres que vamos a buscar a nuestros hijos al colegio Maristas», señala la siguiente llamada. «Me parece increíble que, después de tantos meses, jamás haya visto presencia policial pese al problema del tráfico recurrente. Ya no solo por el colapso que se forma, sino por los coches que están encima de las aceras y pueden provocar accidentes tanto a peatones como a vehículos», describe el comunicante. «Yo, al circular por esa vía, tengo problemas de visibilidad a la hora de incorporarme al carril desde el parking privado del colegio, provocándome un riesgo de accidente debido a los coches que se encuentran encima de estas aceras por no decir de todos los que ocupan el carril de ir hacia avenida de Madrid. El día que tenga que pasar una ambulancia o un camión de bomberos de urgencia no va a poder pasar y ya será tarde», señala. Y concluye:«Puedo entender la saturación de la Policía Local en e tema de los colegios, pero lo que no admito es que seis meses después no haya ningún avance. El Ayuntamiento está informado y no ha buscado solución».

Gracias al San Pedro

La lectora se remite a esta sección para dar las gracias a la planta sexta, la de Medicina Interna del Hospital San Pedro, «sobre todo a la doctora Díez», concreta ella.

El estado de los caminos de Entrena

«Los caminos de Entrena siguen sin estar arreglados en la zona del paraje de Fuentepicas. Ya no se puede pasar. El Ayuntamiento pone excusas y mentiras pero para cobrar la contribución si están. El año pasado estaba una máquina de cuchillas haciendo un camino, le dije que entrara por un camino de 400 metros ya que estaba aquí y no quiso. Fui al Ayuntamiento para que aprovecharán la máquina y nada», comenta otro de los mensajes recibidos en esta sección.

Gafas halladas junto a la parada del autobús

Nuestro lector se encontró unas gafas graduadas en un banco junto a la parada de la autobuses de la avenida de Colón en la que se detienen los vehículos de las líneas 11 y 5. Al vecino que avisa le parece que alguien estaba esperando y luego se tuvo que ir rápidamente y se las olvidó. Aunque dejó un cartel, no le han llamado y así amplía la búsqueda, del propietario de las gafas.

Bien por el Carpa

El último mensaje es de agradecimiento al servicio de Farmacia Extranjera del Carpa. El comunicante destaca el trato «eficaz» y el hallazgo de «una medicación desabastecida en tiempo y forma», citando expresamente a Pilar.

.

