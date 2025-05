El Teléfono del Lector de hoy

La Rioja Logroño Martes, 13 de mayo 2025, 09:28 Comenta Compartir

Que Santa Teresita siga como parroquia

No anda muy animado nuestro primer lector del día tras enterarse de la desaparición de la parroquia de Santa Teresita. El hombre, que dice llevar 80 años en esta parroquia, señala que no está nada conforme con la decisión que ha tomado el obispado. «¿Por qué han eliminado esta parroquia? Ya está bien, ahora que llega un Papa que sigue con unas formas democráticas, viene el obispado de aquí y sin mediar palabra ni consulta dice fuera». «Donde mejor está una cofradía es en su parroquia y aquí está la de la Flagelación, no sé por qué tiene que venir a aquí la Hermandad de Cofradías. Que se la lleven a La Redonda. No creo que el obispo tenga atribuciones para eliminar la parroquia, la parroquia es nuestra, de los parroquianos». Y cierra: «Señor obispo, corrija y no torrija, esas para San José».

Espera que el nuevo Papa corrija a Trump

Seguimos ahora con una reflexión a raíz de la elección del nuevo Papa, León XIV. Un lector habitual en esta sección espera que el nuevo sumo pontífice, oriundo de Estados Unidos, dé un toque a Trump y «le haga reaccionar para que deje de hacerse daño a él y a los demás» y hace extensivo su mensaje a otros mandatarios extremistas que gobiernan al estilo del presidente norteamericano. «Espero que todos estos fanfarrones egoístas, prepotentes, sordos, inhumanos, destructivos e indeseados se vayan convirtiendo y en vez de buscar la guerra, el poder, el beneficio propio y la gloria se achanten y dejen de perjudicar a los suyos y a los de al lado. La vida son dos días y hay que tratar de hacer el bien y evitar infligir sufrimiento a quien está contigo o está contra ti».

Sobre el homenaje a la Armada en Hervías

Otro lector se pronuncia sobre un mensaje publicado en esta sección el pasado domingo en el que se hablaba sobre el homenaje al Marqués de la Ensenada y a la Armada en la localidad de Hervías. Según expone el lector, en ese escrito se dice «que costó el ágape del orden de 20.000 euros». Y añade: «Yo no he estado en ese evento dedicado al Marqués de la Ensenada, pero hay que ser justo y decir la verdad, sin exageraciones».

Molesta por el cambio de centro de salud

Recogemos ahora una llamada de María, que quiere quejarse porque «la Consejería de Salud ha enviado a voleo pacientes del ambulatorio Gonzalo de Berceo al nuevo de la Villanueva. No han tenido en cuenta las patologías de los pacientes». La autora de esta comunicación detalla que ella tiene «depresiones y lumbalgias frecuentes» y que le supone un gran esfuerzo ir al centro de salud Gonzalo de Berceo, «como para ir ahora al de la Villanueva», añade antes de despedirse: «Trabajen por los pacientes, gracias».

Observaciones sobre la calle Sequoias

Roberto quiere trasladar «a quien corresponda» varias observaciones sobre la calle Sequoias, en la zona sur de la ciudad. La primera, que «hay unos baches en el tramo más próximo a avenida de Madrid que si no los reparan pronto, enseguida se harán mayores»; la segunda, que «la tapia de la urbanización de Piedralgallo sigue comiéndose un carril de la calle y es necesario que la expropien ya para dejar una calle en condiciones; no sé como no lo hicieron antes» y la tercera es otra petición «para que se den prisa en rebajar el nuevo paso elevado junto a la rotonda de avenida de la Sierra. Son ya numerosos los vehículos que golpean los bajos, como se puede apreciar en los raspones que hay en el asfalto».

¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com

... y La Guindilla «¿Qué está pasando con los cristales en Logroño?»

Ampliar

La remitente de esta fotodenuncia quiere saber «qué es lo que está pasando en Logroño con los cristales». Según esta logroñesa, «ya son varios los días que me he encontrado con trozos desperdigados por distintas zonas de la capital riojana. El pasado fin de semana, por avenida del Moncalvillo, 13; y ahora, por avenida de la Sierra, 2. Ponen en riesgo a los perros y bebés», sostiene.

Las normas de El Teléfono del Lector Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición. El diario respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será necesario que hagan constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera preciso verificar la procedencia de alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán mensajes con descalificaciones hacia terceras personas. La crítica política, a personas e instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas a la Directora», en las páginas de Opinión de Diario LA RIOJA.