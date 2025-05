El Teléfono del lector de hoy

Viernes, 2 de mayo 2025, 10:17 Comenta Compartir

«No pasa nada por pedir la intervención»

Arrancamos con una llamada que censura las críticas que se han vertido y que excusa la decisión del presidente del Ejecutivo de La Rioja. «No pasa nada por decir, necesitamos que el Gobierno central salvaguarde la seguridad en la región. Si sucede cualquier episodio de vandalismo, etcétera hay que pedir ayuda al superior, que es el Gobierno de España, que intervenga y le dé esa protección y esa ayuda que en ese momento el Gobierno de La Rioja no ha podido dar porque no tenemos potestad sobre los Cuerpos de Seguridad del Estado. Por otra parte, el gabinete de Sánchez tardó bastante en actuar y bueno, no entiendo lo de restar horas lectivas en los colegios», concluye.

Horribles carteles en los pilares

Se queja el lector de que haya en Logroño diferentes pasajes con columnas cargados de carteles con el efecto de dejadez y abandono que generan en vista de los restos del celo que quedan en las paredes. «Hay zonas como Los Lirios y Madre de Dios que dan vergüenza, sin embargo es elogioso lo bien que están en Club Deportivo, aunque siempre hay algún rotulador desaprensivo», prologa. «Pasas por otras zonas como Primero de Mayo o Madre de Dios y también hay esas columnas llenas de carteles», apostilla para censurar que la gente no los quite y el Ayuntamiento no tome medidas. «La responsable, como se dice, es la empresa anunciadora, no el que lo ha puesto», precisa el comunicante a modo de colofón.

Respeto y admiración por una trabajadora

La siguiente llamada no deja lugar a dudas y debe ser un toque a la empresa y como orgullo personal. Dice así:«Vivo en Rey Pastor (Logroño)y en nuestra zona había una chica que se encargaba de la limpieza y que se llama Lorena con la que estábamos supercontentos en el barrio. Ahora, de la noche a la mañana, ha desaparecido. Yo soy representante del grupo de la zona de las calles Rey Pastor, Vélez de Guevara y parte de Pérez Galdós y queremos hacer constar que no estamos de acuerdo en que se haya quitado a esta chica de aquí, porque la tenemos un gran respeto por su trabajo», zanja.

Abandono de la sanidad riojana

La lectora continúa con un tema que no por repetido deja de existir. «Quiero avisar a los políticos y los sindicatos del abandono de la sanidad riojana», dice. «Pasan 17 días para que te den médico de cabecera, o meses para que te den rehabilitación; meses y meses para que te manden a un especialista. Estamos en el máximo abandono, dejados de la mano de Dios. Por favor, control, control, control», clama. «¿Quién es el que dirige este esto? Los de Muface tienen que esperar cinco días, ¡qué drama! Pero es que los de la seguridad social esperan 15. Pido a los sindicatos que se preocupen de las cosas que se tienen que preocupar», expone obstinadamente.

«Un Papa bueno, va por ti, Francisco»

Confiesa el lector su admiración por el papa Francisco. «Con tesón y humildad te volcaste por los sordos de esta sociedad. Hiciste lo que pudiste hasta que no pudiste más. Como sucesor de Pedro nos dejaste un legado, aunque otra cosa es que lo sepamos aprovechar, eso ya es otro cantar. Es problema nuestro sin más. Luchaste para que este mundo fuera un poquito más igualitario más justo, más digno, más humano, dando visibilidad a los desamparados, a los marginados, a los perseguidos, a los demonizados y a los abandonados injustamente por la sociedad. Te llamaron de todo menos guapo, los tuyos y los de al lado, pero tú buscaste el amor, la concordia y la paz», relata con devoción.

... y La Guindilla Materiales desperdigados sin control en Yagüe

Centenares de puntas, tornillería, chinchetas, restos de tuercas... Esta es la foto que envía un vecino de Yagüe del estado del contenedor de basura instalado en la calle Salamanca, 8. «No es la primera vez, van varias y esto genera pinchazos y un riesgo innecesario para el resto de vecinos. La dejadez de uno puede generar molestias en muchos. Más cuidado», reclama

