Quejas por el Paseo de las Cien Tiendas, en el Teléfono del Lector La sección se centra hoy en el pavimento del centro logroñés o la oposición de celador, entre otros asuntos que interesan a nuestros lectores

La «chapuza» que se repite en Logroño

La primera llamada llega desde la calle Presidente Leopoldo Calvo Sotelo de Logroño, donde un vecino expresa su «total hartazgo» ante lo que considera «otro despropósito urbanístico». Recuerda que el anterior Gobierno municipal, con Hermoso de Mendoza, «ya destrozó el pavimento de numerosas calles» durante las reformas de su legislatura. Denuncia que ahora, con el de Conrado Escobar, «se continúa en la misma línea», actuando únicamente «por tramos, cambiando baldosas de manera aislada y rodeando cada zona con vallas». Para este vecino, se trata de «un arreglo a medias, una chapuza que no deja la calle en condiciones», y reclama que se acometa una «intervención completa, coherente y continuada», que devuelva «uniformidad y calidad» al Paseo de las Cien Tiendas, un entorno que considera «clave para la imagen comercial de la ciudad».

Listas de espera que desesperan

La segunda llamada aborda un problema que, según la remitente, afecta ya a «demasiados vecinos»: las listas de espera en los centros de salud. Comenta que pedir cita con el médico de familia llega a suponer «entre siete y diez días», y que conseguir cita con el pediatra «puede ser incluso peor» si coincide con campañas de vacunación. Asegura que esta demora obliga a muchas personas a acudir a Urgencias por cuestiones que deberían resolverse en Atención Primaria, «saturando aún más el sistema». Critica que se anuncien mejoras «que nunca terminan de materializarse» y que la plantilla siga siendo insuficiente para la población actual. «No puede ser que para quitarte un punto de sutura haya que esperar una semana», insiste, reclamando refuerzos, reorganización y «un plan realista que mejore la accesibilidad». Concluye con un mensaje directo: «La salud no puede esperar tanto».

Ausencia de iluminación navideña

En otra llamada al Teléfono del Lector, un ciudadano lamenta la ausencia «casi total de iluminación navideña» a apenas una semana de diciembre. Explica que en otros años, por estas fechas, «ya se veían camiones, cuadrillas y estructuras preparadas», pero que hoy «no se aprecia absolutamente nada». Comenta que el «conocido cono luminoso de la fuente de Gran Vía» sigue sin aparecer y considera que la ciudad necesita un ambiente navideño temprano para animar el comercio y el ánimo ciudadano, y teme que el retraso «le reste encanto y visitantes» a estas fiestas.

Oposición de celador

La cuarta llamada critica duramente la «oposición de celador» celebrada el 22 de noviembre. La remitente asegura que «hace falta tener poca vergüenza para poner un examen así». Explica que muchas preguntas «no tenían nada que ver con las funciones reales» y que parecían extraídas de otros temarios sin relación. Cuestiona al tribunal y a los sindicatos por permitir lo que considera «una falta de respeto para quienes estudian y trabajan por un sueldo modestísimo». Insiste en que hablar de 1.100 euros mensuales «para acabar haciendo noches, fines de semana y lo que toque es una vergüenza». Termina su llamada pidiendo unos procesos selectivos «más acordes a la realidad del puesto».

«Regalos» en las aceras

La última llamada la protagoniza un vecino que quiere llamar la atención sobre la cantidad de personas que siguen «dejando las cacas de sus perros» en las aceras y en los parques. Comenta que pasear se ha convertido en ir esquivando «regalos» por todas partes y que es una falta de respeto hacia todos. Recuerda que recoger es obligatorio y pide «más control y sanciones».

... y La Guindilla Demasiados pájaros que lo ensucian todo en el centro

«Cada día hay más pájaros en la zona del parque del Carmen, iglesia de San Pablo, centro de salud Espartero...», expone un lector que lamenta que «no se puede cruzar el parque porque sus necesidades que te caen encima... Los bancos todos sucios. Además de manchar, se posan sobre las antenas que las van a estropear». Y pide «a ver si se les puede llevar a otro sitio más apropiado».

