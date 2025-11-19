Las empleadas del hogar y los tendederos de Logroño, en el Teléfono del Lector La sección aborda este miércoles varias quejas y peticiones de los riojanos

La Rioja Miércoles, 19 de noviembre 2025

Un Logroño con aspecto napolitano

La primera llamada de hoy llega con un lamento sobre la imagen urbana de Logroño. La remitente asegura estar «harta de ver ropa tendida en ventanas, balcones y terrazas del centro y de cualquier otro punto de la ciudad». Considera que esta práctica, habitual en otros lugares del mundo, «queda muy pintoresca en Nápoles, pero aquí no aporta precisamente atractivo». Añade que muchas terrazas «se utilizan como trasteros improvisados, llenas de muebles viejos o enseres amontonados», lo que, en su opinión, perjudica el aspecto del paisaje urbano. Se pregunta por qué «no se hace cumplir la ordenanza municipal» y aprovecha para enlazar su queja con otros comportamientos incívicos. «Bicicletas circulando por las aceras, patinetes por doquier incumpliendo las normativas… así cualquiera gobierna», ironiza, pidiendo más control y sanciones.

Empleadas del hogar

La segunda llamada se centra en las condiciones laborales de las empleadas del hogar y en lo que el comunicante considera una falta de coherencia entre la normativa y la práctica real. Explica que, aunque el trabajo se formalice «con un parte de empresa», la realidad es que «en la inmensa mayoría de los casos no se reconoce como tal». Cree que las mutuas y la Seguridad Social se pasan la responsabilidad entre sí. «Primero las mutuas descargan un poco, y después termina todo en la Seguridad Social». Reclama una «unificación normativa clara» y critica la existencia de trámites que considera innecesarios. «Para un accidente doméstico te piden cuestionarios de riesgos laborales, ¿qué riesgo laboral hay en un hogar?», se pregunta. Concluye pidiendo que «de una vez se dejen de milongas y se simplifique todo».

Temor por el estado del Marqués de Vallejo

Desde Villamediana de Iregua, un vecino expresa su profunda preocupación por el estado del colegio Marqués de Vallejo. Dirige su mensaje al presidente del Gobierno de La Rioja y al alcalde de Logroño, recordando que en el centro «hay niños con discapacidad, muchos en silla de ruedas, que en caso de un derrumbe no podrían escapar». Asegura que el edificio «lleva tiempo deteriorándose» y teme que ocurra una desgracia similar a otros sucesos conocidos. «¿Qué vamos a esperar, otra dana como la de Valencia, con niños inocentes y trabajadores en el tejado?», advierte. Critica además que se retirara la furgoneta del centro por no pasar la ITV «sin haberles proporcionado una nueva». Pide que las administraciones «se pongan las pilas» y aprovechen las vacaciones de Navidad para actuar. «Los niños progresan y son felices allí. No pueden seguir así».

«Autónomo y sin subsidio» a los 52

La cuarta y última llamada aborda la situación laboral y social de quienes han trabajado toda su vida y se encuentran, según explica el lector, en un limbo administrativo. Indica que tras 25 años de trabajo por cuenta ajena y cinco como autónomo, ahora no tiene acceso al subsidio de mayores de 52 años. «En este país ni puedes trabajar ni invertir», lamenta. Afirma que muchos se ven obligados a plantearse vender su casa e irse al extranjero y se pregunta «de dónde va a sacar dinero el país si se están cargando a la clase media».

... y La Guindilla «Todos los días hay orina en la entrada de una farmacia»

Un lector nos envía una fotografía en la que se puede ver una estampa demasiado habitual en muchos lugares de Logroño. En este caso se ha tomado en la esquina de la calle Hermanos Moroy con Marqués de Vallejo, en pleno Casco Antiguo. «Hay orina todos los días en la misma entrada de la farmacia que está junto a una panadería. Y suma y sigue», lamenta.

