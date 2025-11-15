«Una plaga de atropellos» y las listas de espera, hoy en el Teléfono del Lector La sección se centra también en la suciedad de Logroño y los exámenes difíciles de aprobar

«Una gran falta de respeto para la ciudad»

La sección arranca hoy con la queja de una vecina que muestra su hartazgo ante un gesto cotidiano pero profundamente incívico: tirar chicles al suelo. Según detalla, este hábito «cuesta muchísimo dinero al Ayuntamiento, porque para retirar cada uno de ellos los operarios necesitan pasar mucho tiempo». A ello suma una experiencia personal que agrava su malestar. «He tenido que quitarle tres chicles de la almohadilla de la pata a mi perro y es dificilísimo». Por eso concluye que se trata de «una gran falta de respeto» hacia la ciudad, las personas y los animales.

Obras en la carretera de Medrano

Otro lector llama al Teléfono para expresar su malestar con la brigada de obras públicas que trabaja en la carretera de Medrano. Señala que llevan «más de tres semanas haciendo como que limpian las cunetas», aunque, según su opinión, «lo que deberían hacer es limpiarlas en condiciones y quitar los chopos que están naciendo en la misma cuneta». Critica también la falta de rendimiento. «Llegan a las 9.00 horas, empiezan almorzando, luego se van a tomar café, y cuando realmente arrancan ya es la una». Asegura que «una empresa privada lo habría hecho en uno o dos días».

Las oposiciones 'inaprobables'

Llega ahora una llamada sobre las oposiciones a Gestión. La lectora cuenta que en las de Enfermería pasó lo mismo, que todas las plazas quedaron desiertas, se han vuelto a convocar y los participantes han tenido que pagar de nuevo —en la primera fase, el 4 de febrero, aprobaron cuatro personas, que suspendieron en la segunda, el 10 de marzo—. También indica que, pese a que la situación respecto a los exámenes suspendidos la conocían todos los sindicatos y el Colegio de Enfermería, «hicieron oídos sordos». El problema ha sido de «exámenes larguísimos y tiempo muy escaso del estilo de un minuto por pregunta». Ella alude a la responsabilidad de los tribunales, que deberían hacer preguntas que sepan que se puedan contestar en el tiempo que hay. «Es importante que los tribunales se adecuen. No se preparan bien para hacer ese tipo de tareas», entiende.

Farolas fundidas

Una ciudadana quiere trasladar que, desde el invierno pasado, hay un montón de farolas fundidas en la zona del colegio San José, de los Hermanos Maristas. «No sé quién se tiene que encargar de esto, pero no puede ser que salgamos de trabajar de noche y no tengamos luz para llegar a casa», denuncia.

Listas de espera en la sanidad riojana

En relación con la sanidad riojana, un padre denuncia el aumento de las listas de espera «en todos los sectores». Explica que su hijo lleva siete meses aguardando para que le retiren un orzuelo del ojo. «Me parece vergonzoso», afirma, y acusa al Gobierno regional de «engañar» a los ciudadanos al anunciar mejoras que, según él, no se reflejan en la realidad.

Una «plaga de atropellos» en Logroño

La última llamada reflexiona sobre la «plaga» de atropellos que, según afirma un vecino de Logroño, sufre la ciudad. «Es prácticamente uno al día», lamenta, denunciando que «los coches van desbocados» y la presencia policial es escasa. Reclama la instalación de más radares en calles como Duques de Nájera, Miguel Delibes u Obispo Fidel, donde «la gente conduce como si fueran autopistas». Añade que muchos vecinos «ya caminan con miedo incluso en pasos bien señalizados» y que la situación «no puede normalizarse». Pide al Ayuntamiento que actúe cuanto antes para frenar un «goteo diario» que, asegura, ya «supera la media nacional».

... y La Guindilla Sin cerrojo en el baño del Ayuntamiento

El remitente de esta fotografía apunta que el miércoles tuvo que apañárselas «atravesando el bastón» para poder cerrar la puerta del baño habilitado para minusválidos del Ayuntamiento de Logroño. «La puerta se abría y no había cerrojo. ¿No hay (dinero) para pestillos?», se pregunta. Con ellos podremos orinar tanto los discapacitados como los que entran a este baño porque es más grande».

