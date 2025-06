El Teléfono del lector

La Rioja Logroño Lunes, 9 de junio 2025, 12:24 Comenta Compartir

Ambulancia rápida y ayuda ciudadana

La primera llamada es para agradecer la «inmediatez de los servicios de urgencia, a pesar de que la Sanidad está como está en La Rioja, y de la colaboración ciudadana porque vi en directo cómo una anciana caía mareada al suelo, estaba sangrando y aturdida». Por fortuna, prosigue en su relato, «la ambulancia llegó muy rápido y un sanitario que pasaba por allí y una auxiliar de enfermería jubilada que bajó de su casa asistieron a la señora hasta que pudieron llevársela. Gracias».

«Un diez» para la oftalmóloga Sierra

Maite llama desde Logroño para expresar su agradecimiento hacia la doctora Sierra, de Oftalmología. «Un diez para ella por su simpatía, profesionalidad y empatía con el paciente», dice.

Villamediana, sin actos por el Día de La Rioja

La lectora telefonea desde Villamediana para expresar su queja por que «en el Día de La Rioja no va a haber ningún acto en el pueblo y no es el primer año que sucede». Asimismo, reclama el inicio de la reforma de la plaza y del campo de fútbol porque «veo que no avanzamos en este municipio. Hay cosas en mal estado».

Crítica a los constructores de pisos

Carga las tintas el comunicante contra el sector de la construcción. «Cuando compras un piso, en La Rioja o en cualquier sitio de España, cuesta un dineral y estás toda la vida para pagarlo o amortizarlo con una hipoteca si el banco te la da», dice. Después los constructores «nos venden oro o plata y nos dan hojalata: tabiques del mínimo grosor, paredes y techos de pladur o papel de fumar, el aislamiento térmico o acústico nos lo cobran pero ponen poco y lo colocan fatal, por las persianas y ventanas entra el calor, el ruido, el viento y la humedad... Nos cobran como pisos de lujo y los construyen normalitos sin exagerar. Luego salen los defectos y los problemas. Y no hay agentes externos que comprueban las obras: ni CPAR –patronal de la construcción en La Rioja– ni Consejería de Industria o de Vivienda. Esto no se puede tolerar. Que nos den lo que nos prometen en contratos de compra y no nos timen», alega el lector en su mensaje.

Carretera LR-204 «cubierta de hierbas»

Un vecino llama desde Badarán para quejarse del mal estado de la carretera LR-204 de Villar de Torre a Badarán. «Está cubierta de hierbas y se ha quedado cerrada en un carril», denuncia en su llamada, y alerta de que «posiblemente haya una desgracia. El tractor limpiando cunetas está en otras carreteras que suben a San Millán».

Las cofradías y Santa Teresita

Un lector se pregunta si la Hermandad de Cofradías de Logroño «tiene libertad» para decir si «le interesa o no el ofrecimiento» por parte del obispado de la igleisa de Santa Teresita para que sea su nueva sede. «La verdad es que no lo entiendo» y apela al obispado a que «dé explicaciones de todo este follón que se ha montado» a pesar de que ahora parece haber perdido intensidad.

... y La Guindilla

Un ciudadano quiere hablar de la obra del carril bici que une Lardero con Logroño. «Es utilizado por muchas personas, un paseo ideal andando o en bicicleta», asegura. «Pero cuando se terminó, los baches que se formaron se dejaron en avenida de La Sierra, ¿por qué no aprovechar que estaba la maquinaria para taparlos? Pagamos impuestos, ¿por qué este abandono?», concluye.

