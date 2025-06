El Teléfono del Lector

La Rioja Domingo, 1 de junio 2025, 08:50 Comenta Compartir

«Sentido común» con Santa Teresita

La primera llamada de hoy llega desde Logroño. La realiza un lector que quiere expresar «su malestar» con lo que está ocurriendo con la parroquia de Santa Teresita. Dice que vive en el entorno del parque Gallarza y que no entiende lo que el obispado quiere hacer con esa iglesia. «No sé cómo se plantean quitar una parroquia para poner la sede de las cofradías», se lamenta. «Si quieren concentrar todas las cofradías en un mismo sitio, tienen el seminario», añade. Más allá de eso, el remitente reconoce que Santa Teresita necesita mantenimiento. «Pintura, quitar humedades...», enumera antes de acabar pidiéndole al obispado «sentido común y más cariño» para esta iglesia y los feligreses que acuden a ella.

La unión del fútbol de Logroño

Raúl llama desde la capital riojana para hablar sobre fútbol. Considera que la situación actual es la idónea para que los dos equipos de la capital de Segunda Federación unan sus fuerzas. «Aprovechando el tema del campo de fútbol (tanto la SDL como la UDLy el DUX tienen la intención de jugar en Las Gaunas la próxima temporada), es el momento de unir el fútbol de Logroño de una santa vez», concluye.

«Más control» con las despedidas de soltero

También desde Logroño se pone en contacto con esta sección la siguiente remitente, que quiere lanzar una pregunta al Ayuntamiento de la capital. «¿Cuándo se va a ocupar de controlar las despedidas de soltero que están destrozando el centro de Logroño?», les cuestiona a los representantes del Consistorio. En su opinión, no cortar comportamientos incívicos está haciendo que se pierdan turistas. «Es así porque se les está permitiendo que hagan lo que quieran; creo que había que controlarlos más», remata su queja.

Un agradecimiento al Hospital Provincial

La siguiente llamada la realiza una vecina de Alcanadre que quiere expresar su gratitud a «todo el personal» que trabaja en la segunda planta del Hospital Provincial. «Médicos, enfermeras, profesionales de la limpieza...», enumera. «No tengo palabras para describir lo contenta que estoy con su trato y con la atención que he recibido por parte de todos», sentencia María Encarnación.

«¿Qué está pasando con la sanidad?»

Si la anterior llamada estaba relacionada con la sanidad y tomaba forma de agradecimiento, en esta ocasión la remitente quiere expresar su malestar con respecto a un asunto que también tiene que ver con la salud. «¿Qué está pasando con la sanidad riojana?», se pregunta en primer lugar para poner después un ejemplo personal. «A mí me han dicho que cada seis meses tengo que acudir a una revisión, pero no me dan cita y no hay manera de conseguirla», se queja. «Y estamos hablando de un asunto serio», apostilla. Por eso, le pide «a quien corresponda del Gobierno» que dé explicaciones sobre lo que está sucediendo en este campo.

Árboles «infectados» en Logroño

Concluimos el Teléfono del Lector de este domingo con la queja de un lector logroñés. Solicita en su llamada que «se fumiguen los árboles que se encuentran en el entorno de la calle San Antón así como los que se hallan frente al Banco de España». Solicita esta medida porque, según relata, dichos árboles «se encuentran infectados» y eso provoca que manchen tanto a los viandantes que por allí transitan como las aceras. «Te quedas pegado al suelo», finaliza su exposición.

... y La Guindilla Papeleras llenas (a más no poder

Ampliar

Un vecino del centro de la ciudad manda esta imagen en la que se puede ver «no solo la papelera llena a más no poder, sino el suelo lleno de desperdicios». Este logroñés asegura que es una situación muy común en determinados puntos de la ciudad y que da muy mala imagen «además de los problemas de salubridad que puede suponer» y pide que se haga algo para que no ocurra.

