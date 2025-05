El Teléfono del Lector

La Rioja Logroño Jueves, 29 de mayo 2025, 10:07 Comenta Compartir

«Indignante» demora en la cita médica

Breve y conciso se muestra nuestro primer comunicante de hoy en la sección, que el pasado lunes nos dejó el siguiente mensaje: «Es indignante que hoy, día 26 de mayo, solicite cita telefónica para el médico de familia en el centro de salud Gonzalo de Berceo y la primera cita sea para el 16 de junio». Pero no se queda ahí y añade que «más indignante aún es escuchar en medios de comunicación a consejeros y responsables de salud negando la mayor».

Enhorabuena a La Carraca, de Baños

Reproducimos a continuación un mensaje cuya audición resulta algo confusa, pero de la que es posible extractar un agredecimiento al grupo de teatro La Carraca, de Baños de Río de Tobía, por su representación de La Venganza de la Petra, con actores del pueblo totalmente amateurs, «pero que actuaron como profesionales». «Mi más sincera enhorabuena y muchas gracias», destaca el hombre.

Felicitaciones a Jonás Sainz y Pío García

De Baños nos trasladamos a Haro para recoger otra felicitación, en este caso dirigida a nuestro compañero Jonás Sáinz por su último artículo del domingo. «Todos los domingo me gusta, pero el último domingo con su trabajo titulado 'Sopa de piedras' me emocionó mucho. Le felicito y que siga el periódico así de bien», afirma en su mensaje. En otro audio dirigido al Teléfono del Lector, otro riojano envía también su felicitación a Pío García por su columna 'Aforamiento olímpico'. «Simplemente buenísima», cierra.

Echó en falta al alcalde de Clavijo en la romería

Otra lectora expone que echó en falta al alcalde de Clavijo en la romería del monte Laturce del pasado domingo. «Suponía que debería estar con sus convecinos», apunta en un escueto mensaje.

Gatos sueltos en Torrecilla en Cameros

Miguel nos traslada ahora una situación que, según dice, atraviesa Torrecilla en Cameros. Asegura que «es el único pueblo donde hay más gatos censados que habitantes. Desde el último año a esta parte se ha multiplicado exponencialmente el número de gatos que andan sueltos por la localidad, abandonados y a la gracia de Dios». Envía una solicitud al Ayuntamiento «para que haga algo y cumpla con su obligación con las colonias gatunas».

Más carril bici fuera y menos en el centro

Y vamos ahora con otra queja sobre un asunto que está resultando polémico en los últimos años como es el del carril bici. Un logroñés pone de relieve que «este Ayuntamiento se está poniendo ahora ochenta medallas porque está haciendo carriles bici por los alrededores de Logroño y cuando llegamos al casco urbano nos tenemos que bajar de la bicicleta porque lo de los carriles dentro de la ciudad se sigue sin solucionar. Lo quitaron de avenida de Portugal, por si no lo recuerdan».

«Ni caso en el 010 para resolver quejas»

Una señora cierra la sección dolida porque «tengan que ser los ciudadanos los que se quejen de que algo está mal para que lo arregle el Ayuntamiento, que además no suele hacer caso», lamenta la mujer. Aboga porque los concejales y otros responsables municipales «estén más en la calle y menos en los despachos» para detectar «si una farola no luce, si se han levantado las baldosas, si hay automovilistas que se saltan los semáforos, si hay contenedores desbordados...» . Y termina: «Esto clama al cielo, no nos hacen ningún caso en el 010».

¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com

... y La Guindilla Un arreglo para la puerta del cuadro eléctrico del parque

Ampliar

El remitente de esta fotodenuncia nos lleva hasta el parque Primero de Mayo de Logroño para pedir, a quien corresponda, que arreglen la puerta del cuadro eléctrico, «que está rota desde hace unos días». Sobre todo, porque «con todos los niños que juegan en la plaza, cualquier día tenemos un disgusto como a alguno le dé por investigar lo que hay dentro y se electrocute».

Las normas de El Teléfono del Lector Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición. El diario respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será necesario que hagan constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera preciso verificar la procedencia de alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán mensajes con descalificaciones hacia terceras personas. La crítica política, a personas e instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas a la Directora», en las páginas de Opinión de Diario LA RIOJA.