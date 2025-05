El Teléfono del Lector

La Rioja Domingo, 11 de mayo 2025, 08:27 Comenta Compartir

«Que me devuelvan el dinero»

De Riojafórum salió el viernes bastante molesto nuestro primer comunicante del día, con una queja a dos bandas: «Pagué con mucho gusto, aunque no con poco esfuerzo, los 29 eurazos que cobra todo un Auditorio de La Rioja de gestión pública y propiedad, entiendo, común, para ver el extraordinario ballet 'Carmina Burana'», empieza diciendo. Y añade: «Lo que me parece insoportable es la mala educación de muchos espectadores que van a espectáculos así como si fueran al fútbol y que Riojafórum lo consienta: unos llegan tarde y les dejan pasar con el consiguiente estrépito de puertas y escalones, otros hacen toda clase de ruidos con distintas partes de su cuerpo, consultan el móvil molestando con la luz de la pantalla, incluso graban y hacen fotos a pesar de estar prohibido y advertido por megafonía...». «El ballet fue maravilloso –termina–, pero mi cabreo no vale treinta euros. Que me devuelvan el dinero».

Piden un refuerzo de la limpieza en Yagüe

El segundo mensaje llega desde Yagüe para trasladar una preocupación«compartida por numerosos residentes de la zona». Se trata de la falta de limpieza en calles y espacios públicos. «En los últimos meses hemos observado una acumulación creciente de residuos, papeleras desbordadas y escasa frecuencia en las labores de barrido, lo que afecta a la imagen del barrio y a la calidad de vida de quienes lo habitamos», dice. La gestión de los servicios públicos «requiere una planificación cuidadosa» aunque con «recursos limitados. Pero creemos que una mayor atención a la limpieza contribuiría al bienestar general y a fomentar el civismo entre vecinos y visitantes». Por ello solicitan desde Yagüe «que se estudie la posibilidad de reforzar el servicio de limpieza en el barrio y se consideren medidas adicionales para mantener en buen estado los espacios comunes».

Que Santa Teresita siga como parroquia

La propuesta de la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño para que Santa Teresita sea la nueva sede de la Hermandad de Cofradías de Semana Santa sigue generando opiniones. El planteamiento del obispado implicaría también la pérdida de la condición de parroquia por parte del templo «y eso no puede ser», asegura José Manuel, un vecino de la zona. Santa Teresita «es la única iglesia cuya feligresía ha mantenido su parroquia, también ha apostado por la cofradía de La Flagelación. Somos un barrio humilde y trabajador y creemos que hay otras soluciones antes del cierre como parroquia».

Protestas por el estado de la calle Lardero

Los carteles con los que se empapeló parte de la calle Lardero el jueves por la noche reclamando al Ayuntamiento más limpieza y urgiéndole para iniciar las obras de reforma «no van a servir de mucho», lamenta una lectora. «No sé quién ha puesto los carteles, pero no le van a hacer caso», dice. Y propone poner cámaras «para que a los dueños cuyos perros mean en las paredes les lleven la orina o las cacas a sus casas. Es una vergüenza». También exige «arreglos ya en la calle. ¿Cuándo los harán? ¿Cuando nos suban otra vez los impuestos de agua o alcantarillado?».

Sin invitar al pueblo en el acto en Hervías

El mensaje que cierra la sección es para mostrar «mi desagrado con el Ayuntamiento de Hervías». Ayer fue el acto de reconocimiento al Marqués de la Ensenada, el hijo más insigne del pueblo, con la reinauguración de la plaza de La Armada, el izado de la bandera y el descubrimiento de la placa. «Nadie del pueblo ha sido invitado y vamos a tener que pagar 20.000 euros por un lunch que no vamos a catar. Indignacion total», es la queja.

... y La Guindilla «Luego decimos que Logroño está sucio y que se ven ratas»

«Luego decimos que Logroño está sucio y que se ven ratas». Así comienza la queja de una lectora que se encontró con numerosos residuos desperdigados fuera de los contenedores de avenida de Burgos de Logroño. «Siempre habrá ratas, pero si no les dejásemos la basura en la calle... igual las veríamos menos», apunta esta vecina, que espera una solución al respecto.

