Telefónica abrirá este año en Logroño un Centro de Talento para acelerar la digitalización El espacio contará con 250 metros cuadrados y estará dedicado al desarrollo de aplicaciones para grandes proyectos de transformación tecnológica

Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:14 Comenta Compartir

Telefónica abrirá en Logroño a finales de año un Centro de Talento y Tecnología para acelerar la digitalización de empresas e instituciones.

El nuevo espacio, ubicado en el edificio de San Millán de Logroño, se especializará en soluciones de CRM, analítica de datos y gestión de proyectos, usando tecnologías líderes de mercado, ha informado el Gobierno riojano en una nota.

Los presidentes del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, y de Telefónica España, Borja Ochoa, han mantenido este lunes un encuentro institucional en el que han reafirmado su compromiso conjunto para impulsar la innovación, el talento y la transformación digital en la región.

El nuevo centro se ubicará en un inmueble emblemático donde la compañía ya dispone de un centro avanzado de datos, de sus oficinas centrales en La Rioja y del principal nodo de la red de datos de alta velocidad y capacidad de la compañía en la comunidad.

El espacio contará con 250 metros cuadrados y estará dedicado al desarrollo de aplicaciones para grandes proyectos de transformación tecnológica, con foco en la digitalización de procesos y la implantación de soluciones de gestión (CRM, ERP y otras) para clientes públicos y privados de toda España.

Capellán ha destacado que La Rioja está haciendo una apuesta de futuro por un sector estratégico para la economía digital como es el tecnológico, en un contexto en el que ha considerado «determinante» el proyecto TechRioja.

Ha recalcado que es fundamental que las empresas y principales actores de este ecosistema 'tech' estén en La Rioja, y participen y confíen en la región.

Por ello, ha agradecido esta iniciativa de Telefónica, que apuesta por La Rioja, facilitando la captación de talento y el trabajo desde esta tierra de personas de alta cualificación en el sector, en las líneas más punteras de innovación e investigación.

Por su parte, Ochoa ha dicho que se ha elegido la oficina de San Millán en Logroño con un doble propósito: atraer y desarrollar talento especializado y acelerar la digitalización de empresas e instituciones en toda España.

Este centro nace con un enfoque colaborativo, potenciando alianzas con universidades, administraciones y empresas tecnológicas, y con un equipo capaz de desplegar soluciones avanzadas, ha explicado.

El centro incorporará talento joven mediante programas de prácticas en colaboración con las universidades del entorno.

Las obras de adecuación ya están en marcha e incluyen una inversión tecnológica relevante tanto en el edificio como en el nuevo espacio.

«En Telefónica estamos muy satisfechos y convencidos del futuro de este proyecto en La Rioja, que queremos ver lleno de talento», ha insistido.