Los técnicos superiores sanitarios riojanos siguen con una huelga «masiva» El colectivo acusa al Seris de «contar los servicios mínimos para minusvalorar» una protesta que obliga a cancelar cientos de pruebas diagnósticas y analíticas en la comunidad

Roberto G. Lastra Logroño Viernes, 31 de octubre 2025, 14:18

Una protesta laboral masiva. «La práctica totalidad de los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) del Servicio Riojano de Salud han secundado este viernes la segunda de las cuatro jornadas de huelga nacional convocada en defensa de sus derechos profesionales y laborales», según ha advertido el propio colectivo, formado por 400 profesionales en la comunidad, en un comunicado en el que acusa al Seris de haber hecho «trampa» la víspera, ya que «para intentar minusvalorar el seguimiento de la huelga contó los servicios mínimos como personal que no secunda la huelga, cuando en realidad las trabajadoras y trabajadores que están en servicio mínimo sí secundan la huelga, pero tienen que dar cobertura para poder atender a los pacientes que acuden con carácter urgente, como así ocurre en todas las huelgas».

El Seris, que el jueves estimó el seguimiento de la huelga en el 47,5% en el Hospital San Pedro y en el 29,4% en el Hospital de Calahorra, este viernes ha realizado la misma contabilidad al asegurar que en el complejo hospitalario logroñés han secundado la protesta 75 de los 160 del turno de mañana, lo que supone un 46,9%; y que en el centro riojabajeño lo han hecho 5 de los 15 técnicos del turno matinal, el 33,3%.

«El seguimiento ha sido prácticamente total», insiste, sin embargo el colectivo que, tras incidir en que la afirmación del Seris es «absolutamente incierta», recalca que «en la primera jornada de huelga el seguimiento de la misma ha sido prácticamente del 100%. La actividad en Radiología, Laboratorio y Anatomía Patológica, se ha visto afectada de forma crítica, debiendo ser reprogramada; la actividad urgente es atendida por el personal en servicios mínimos».

De hecho, la huelga, que se mantendrá también el lunes y martes de la próxima semana, 3 y 4 de noviembre, ha provocada la cancelación o aplazamiento de vientos de pruebas diagnósticas y analíticas, ya que los técnicos superiores sanitarios son los encargados de realizar las radiografías, resonancias magnéticas, mamografías, y PET-TAC en Radiología; las bioquímicas (azúcar, colesterol...) sedimentos de orina en el Laboratorio; y el cribado de cáncer de cérvix, citologías y biopsias en Anatomía Patológica, entre otras labores.

«Lamentamos las molestias causadas e informamos a pacientes y usuarios de las causas y seguimiento de la huelga, recibiendo, en general, un retorno de notable empatía. No pedimos un trato privilegiado, sino que se cumpla la ley, infringida desde hace casi veinte años», reiteró en su comunicado el colectivo que esta mañana ha celebrado una concentración a las puertas del Hospital San Pedro, donde varios profesionales han desplegado una pancarta con el lema 'Europa nos valora... España nos ignora. ¡reconocimiento ya!'.

Los técnicos superiores sanitarios exigen, entre otras demandas, la creación de un grado universitario, el reconocimiento de la categoría laboral B, acordada en 2007, pero no hecha efectiva, lo que les supone un perjuicio económico anual de unos 2.000 euros al considerárseles C1 o la consideración de los técnicos como profesionales sanitarios reglados.