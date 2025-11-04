Los técnicos superiores sanitarios riojanos plantean una huelga indefinida si no se atienden «rápido» sus reivindicaciones Los portavoces apuntan que si no se produce un cambio de categoría del Grupo C1 al B, «una homologación, algo que se nos reconozca, entonces sí seguiremos con un paro indefinido»

La Rioja Martes, 4 de noviembre 2025, 15:05 Comenta Compartir

Técnicos Superiores Sanitarios de La Rioja han advertido este martes sobre la posibilidad de convocar una huelga indefinida del colectivo si no se da una solución «rápida» a sus reivindicaciones. Así lo han avanzado sus portavoces, durante la concentración que han realizado este mediodía en El Espolón de Logroño, frente a la Delegación del Gobierno.

Una protesta con la que han cerrado los cuatro primeros días de paro convocados en la profesión -los pasados jueves, viernes y lunes, además de la jornada de hoy-, y que, en el caso de La Rioja, como ha señalado una de las portavoces, Susan Albericio, han secundado en torno al 96% de los 400 Técnicos Superiores Sanitarios con los que cuenta la comunidad.

La concentración ha estado presidida por dos pancartas en las que se podían leer frases como 'Europa nos valora... España nos ignora ¡¡¡Reconocimiento ya!!!' o 'Por un Estatuto Marco que respete a los Técnicos Superiores Sanitarios', mientras que se han coreado lemas como 'Ministra, escucha, los técnicos en lucha', '¡Homologación!', 'Somos Europa, pero no se nota' o '¡Grupo B!', entre otros.

Justo Rodríguez Justo Rodríguez Justo Rodríguez Justo Rodríguez Justo Rodríguez 1 /

En declaraciones a los medios, Albericio ha apuntado que «ayer estuvimos en Madrid y fue una manifestación completamente multitudinaria, a la que acudimos muchos Técnicos Sanitarios Superiores porque estamos bastante cansados de que no se nos haya escuchado».

«Llevamos -ha añadido- 18 años con una Ley transitoria en la que no se nos cambia de Grupo C1 a Grupo B. El Estatuto Marco, del que en julio se hizo un borrador, nos saca como profesión sanitaria y claro, estamos hartos. Por eso cuatro días de huelga».

Ha señalado que, como único cambio tras estas cuatro jornadas de paro, «la ministra sí que ha dicho que reconoce nuestra profesión, sabe que somos técnicos superiores sanitarios pero tampoco nos ha dado ninguna solución, ninguna afirmación, ninguna declaración en la que podamos decir que vamos adelante, seguimos en ese stand-by».

Algo, en sus palabras, por lo que «seguimos en la lucha, no es mañana otra vez huelga, pero sí que hemos dicho que si no hay ningún avance, si no hay ningún acuerdo, si no hay nada que nos diga que sí que vamos a ese Grupo B, a una homologación, algo que se nos reconozca, entonces sí que seguiremos con una huelga indefinida».

«Planteamos una huelga indefinida en la que por supuesto que vamos a seguir atendiendo a la población porque esto no es algo que se cierra y adiós, pero tendrán que seguir viéndose afectados por pruebas que no se van a poder realizar más que lo urgente porque tenemos que reivindicar lo nuestro», ha reseñado Albericio.

Con ese seguimiento casi total por parte del colectivo, la portavoz de los concentrados ha reconocido que «la población sí que se ha visto afectada, porque durante estos días solo estamos haciendo lo urgente».

Así, ha señalado que «hay analíticas que no se han analizado, pruebas radiológicas que se han quedado pendientes, nunca canceladas, pendientes de realizar y claro, todo eso son población que no tiene su diagnóstico, porque como decimos sin nosotros no hay diagnístico».

Por eso, ha aprovechado para apuntar que «la población sí que ha tenido bastante empatía, han empatizado con nosotros, y por eso les decimos que gracias, retomamos ahora y nada, lo sentimos de verdad, pero sí que se han visto afectados».

«Estamos muy cansados, necesitamos que nos deis voz, necesitamos que nos escuchen, necesitamos una formación adecuada que no la tenemos hoy en día», ha subrayado Albericio, quien ha explicado que las cifras de seguimiento difieren con las de la Consejería porque «han contado mínimos, bajas, vacaciones, libres como personas no huelguistas y no, secundan la huelga también».

Sobre la posible convocatoria de paro indefinido, ha señalado que «es muy pronto, porque hoy aún estamos de huelga, pero vamos, enseguida lo sabremos porque esto no se puede dejar enfriar, es algo que está aún caliente y el Estatuto Marco tiene que salir también, tiene que ser todo ya, próximo».

Las reivindicaciones

Por su parte, otra de las portavoces de los concentrados, Rocío Ramírez, ha resumido las reivindicaciones del colectivo, comenzando por «lo del grupo B prometido en el 2007, que no se está cumpliendo».

Ha añadido que «lo que pedimos es que los técnicos futuros tengan una magnífica formación». «Yo llevo 33 años trabajando de técnico, y en estos 33 años he notado que yo he tenido que ir formándome porque la tecnología ha avanzado a un ritmo brutal, nos estamos enfrentando todos los días a unos equipos nuevos que, como no tengas formación continuada, te quedas obsoleto».

«Es importante -ha asegurado- que los nuevos técnicos tengan más horas lectivas y tengan un Grado universitario. No lo pedimos para nosotros, lo pedimos para los que vienen. No queremos que nos regalen nada a nosotros. Queremos que a partir de ahora los Técnicos Superiores estén mucho mejor formados».

Y se ha referido especialmente a que «resulta que en el Estatuto Marco a nosotros ahora no nos van a contemplar como personal sanitario, es muy fuerte, nos quieren contemplar como un oficio».

«Me gustaría que la gente recordara la pandemia. ¿Quién hacía las PCR en la pandemia? ¿Quién hacía las placas a diario a todos los pacientes de intensivos, de plantas? Se dieron situaciones en las que todos los médicos tenían que cuidar de pacientes de COVID, tenían que hacer cosas que no les correspondían», ha recordado.

Pero, como ha remarcado, «los Técnicos Sanitarios estuvimos haciendo lo que sí que nos correspondía, lo que se hace todos los días».

«En la pandemia fueron muy duros esos días ¿Y ahora no nos van a contemplar como personal sanitario? No tiene ningún sentido. Quería hacer esta puntualidad con lo de la pandemia porque lo pasamos muy mal y dimos el callo. Somos muchos y muy válidos, de verdad», ha concluido.

Temas

salud

Logroño