Los técnicos superiores sanitarios inician este jueves cuatro días de huelga que dejan en el aire miles de pruebas La movilización nacional exige la creación de un grado universitario, la integración como personal sanitario y el reconocimiento de categoría profesional, pendiente desde 2007

Miércoles, 29 de octubre 2025

Los técnicos superiores sanitarios de toda España están llamados a una huelga de cuatro jornadas que está previsto que comience este jueves y se prolongue durante el viernes y el lunes y martes de la próxima semana. Una movilización larga que muestra el hartazgo de un colectivo que en La Rioja está formado por más de 300 personas.

A pesar de que en ocasiones su trabajo puede resultar silencioso, su trabajo es básico para que el sistema funcione. «Si se para Anatomía Patológica, Laboratorio y Rayos, se paran los diagnósticos de las personas enfermas», explica María José Martín, portavoz de la movilización en La Rioja Por sus manos pasan análisis de orina o sangre, pruebas de Anatomía Patológica (biopsias, citologías…) o pruebas diagnósticas de imagen. En total, más de 4.000 pruebas de laboratorio diarias, incluyendo unas 2.000 muestras a analizar y a las que se suman biopsias, citologías, pruebas de imagen…

Los motivos que soportan la huelga y la manifestación del próximo día 3 en Madrid son variados. Entre los principales, la creación de un grado universitario, el reconocimiento de la categoría laboral B, acordada en 2007, pero no hecha efectiva, lo que les supone un perjuicio económico anual de unos 2.000 euros al considerárseles C1 o la consideración de los técnicos como profesionales sanitarios reglados. «Llevamos muchos años aguantando esta situación y es como si no existiéramos. Solo se han acordado de nosotros durante la pandemia porque hacíamos las PCR. Después, nada», recalca Martín.

Ampliar Concentración de técnicos a las puertas del San Pedro el pasado mes de febrero. L. R.

«Lamentamos desde este momento los posibles trastornos que podamos provocar a los pacientes y la ciudadanía en estas cuatro jornadas de huelga convocadas en defensa de nuestros derechos profesionales y laborales, y en defensa de la calidad de la atención que reciben La Administración ha superado todos los límites durante estos últimos 40 años, obviando una y otra vez todas las reclamaciones del colectivo de Técnicos Superiores Sanitarios impidiendo el desarrollo profesional de nuestro colectivo y una mejor atención a la ciudadanía, explica el colectivo a través de una nota de prensa.

El Gobierno de La Rioja ha anunciado este miércoles los servicios mínimos para técnicos superiores en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, en Laboratorio Clínico y Biomédico,en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, en Radioterapia y Dosimetría, en Higiene Bucodental, en Documentación y Administración Sanitarias, en Dietética, en Audiología Protésica, en Ortoprótesis y Productos de Apoyo, en Prótesis Dentales y en Salud Ambiental. Se trata de servicios similares a los de un domingo.

Por ejemplo, en el caso de los técnicos de Radiodiagnóstico del San Pedro que al menos deberán cubrir 3 puestos en Radiología en el turno de noche, 5 en el de mañana y otros cinco en el nocturno o uno por la noche, cuatro por la mañana y dos por la tarde en Calahorra. En el Laboratorio de Anatomía Patológica del hospital de referencia solo deberá cubrirse un puesto de 8 a 15.00 horas durante estos cuatro días y en el Banco de Sangre deberán acudir al menos dos por la mañana y por la tarde, seis en horario matinal en Oncología Radioterápica o un técnico en cada turno de Medicina Nuclear, entre otros ejemplos.