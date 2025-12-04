LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Entrega de la distinción L.R.

Las tartas de Melt Cakes, Emprendedor del Mes por su crecimiento

La ADER reconoce el impulso innovador de un proyecto que suma ya más de treinta empleos

La Rioja

Logroño

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:29

La Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) ha otorgado el reconocimiento de Emprendedor del Mes a los socios de Melt Cakes: Luan de Queiroz, Manuel de los Santos y Miguel Bezares. El gerente de la entidad, Luis Pérez Echeguren, destacó durante la entrega del distintivo la apuesta de este proyecto por crecer desde La Rioja y su capacidad para innovar en el sector de la repostería artesanal.

Melt Cakes, especializada en tartas de queso artesanas, continúa afianzando su expansión con dos establecimientos en Pamplona, dos en Burgos, otros dos en Logroño y su obrador en la capital riojana. La iniciativa suma ya más de treinta empleos, consolidando su presencia en el mercado y contribuyendo a la actividad económica de la región.

Pérez Echeguren recordó que el Plan EmprendeRioja trabaja para «crear y consolidar más iniciativas emprendedoras en La Rioja y poner en valor la figura del autónomo y del emprendedor como generadores de riqueza y empleo».

A través de este plan estratégico, la ADER ofrece asesoramiento personalizado a futuros emprendedores y también organiza jornadas informativas en municipios riojanos, como Haro, Arnedo y Calahorra, para difundir ayudas y contenidos de interés empresarial.

Los galardones Emprendedor del Mes pretenden visibilizar el valor del emprendimiento y su impacto en el tejido económico riojano.

