¿Qué hacen en sus casas Capellán, Marca o Izquierdo?

La implicación de los hombres en las tareas domésticas ha sido y es una cuestión que levanta polvareda. Pese a que la mujer salió de casa y hace años que se incorporó al mundo laboral, el peso de la plancha, la compra, la cocina, las lavadoras, el lavavajillas, el cuidado de los hijos... siguen recayendo, en la mayoría de los casos, sobre las espaldas de las mujeres. Diario LA RIOJA ha querido poner el foco en ellos, en ocho representantes de la sociedad riojana lanzándoles una cuestión y pidiendo sinceridad: ¿Cuál es su participación en el hogar? De sus respuestas se deduce que la cocina y la compra empiezan a ser territorio de hombres. ¿El resto? Más cuestionable.

Gonzalo Capellán Presidente del Gobierno de La Rioja «El lavavajillas, el aspirador...»

El jefe del Ejecutivo riojano asegura que tiene una «plena implicación» en la gestión de las tareas del hogar, «asumiendo todas las labores que sean necesarias en el día a día». De forma habitual se encarga de hacer la compra y de preparar «con especial mimo» el desayuno y la cena a su hijo. «Es deportista y cuidamos la alimentación con mucha fruta, proteínas... buscando el equilibrio alimenticio». Del resto de labores domésticas asegura que se encarga de poner el lavavajillas, pasar el aspirador, gestionar la ropa, «que a día de hoy es una labor muy intensa e implica el lavado, planchado y organización».

Alfonso Domínguez Portavoz y consejero de Hacienda «Cocinar»

El consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Domínguez, ha sido el más escueto de todos a la hora de responder a la pregunta sobre su implicación en el hogar. Su participación, dice, se limita a «cocinar».

Alberto Galiana Consejero de Educación «Responsabilidad conjunta»

Alberto Galiana, consejero de Educación, prefiere no pronunciarse sobre tareas concretas porque «en mi casa nuestros sueños son conjuntos y nuestras responsabilidades, conjuntas».

Daniel Osés Consejero de Política Local «Corresponsable en todo»

Daniel Osés es el más joven de todos los consejeros. Al frente de la Consejería de Política Local detalla que en su caso es «corresponsable en todas las tareas del hogar» y, según cuenta, participa de manera muy activa en la crianza de su hijo.

José Luis Pérez Pastor Consejero de Cultura «Cocino todos los días»

Hasta en su respuesta a José Luis Pérez Pastor se le nota que dirige la Consejería de Cultura. Cuando le preguntan por las cargas del hogar, siempre intenta «modular la premisa». «El hogar –explica– es el lugar más importante de las familias, y de él emanan las tareas necesarias para que cada familia tenga el hogar y su funcionamiento a su gusto, al de cada familia». Por tanto, «eso no puede ser una carga, sino tareas que hay que hacer entre todos. Nadie 'ayuda' a nadie en concreto, porque el hogar es de todos los miembros de la familia y todos 'hacen'. Al menos es lo que intentamos hacer en casa y así vamos transmitiéndolo a las hijas, que van participando de ello junto con mi mujer y conmigo según van pudiendo hacer más cosas». «Ese sería el planteamiento. Si además me preguntan por algún detalle doméstico mayor, diré que cocino todos los días del año».

Javier Marca Presidente del TSJR «Compro, envaso al vacío...»

Javier Marca, presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), reconoce que en su caso el reparto de tareas no es equitativo. Su mujer está jubilada y ella se encarga de la mayoría de las tareas. Además, cuentan con ayuda externa. Una mujer va dos o tres veces a la semana «para hacer las labores que menos nos gustan a nosotros, como planchar o la limpieza en profundidad». No obstante, él se responsabiliza de la intendencia, es decir, de comprar, preparar y envasar al vacío. A diario cocina su mujer, pero de determinados platos se encarga él. Cuando hay visitas «me ocupo de toda la comida, desde el primero hasta el último». Asume también las reparaciones, el mantenimiento, poner y quitar la mesa y las plantas. «La lavadora y el lavavajillas sólo cuando me lo manda mi mujer o ella no está en casa». «Si necesito que algo se planche lo dejo colgado con vapor de agua y dejo que se estire». Coser botones se le resiste, lo mismo que barrer.

Carlos del Rey Presidente de la FER «Compartir las tareas»

Carlos del Rey, presidente de la Federación de Empresas de La Rioja (FER), no especifica. «Depende de los momentos y de las circunstancias, pero nuestra costumbre y mi obligación es compartir las tareas del hogar».

Jesús Izquierdo Secretario general de UGT «Hago la comida y la cena»

«Como la inmensa mayoría de hombres y mujeres, lo menos posible», ironiza el secretario general de UGT, Jesús Izquierdo. Su mujer, como él, trabaja a turno partido, así que intentan compartir las tareas. En su casa cada uno tiene un cometido y a él le toca comprar y hacer la comida y la cena casi todos los días. Sus horarios les impiden tener más tiempo para sus hijos y por eso es ella básicamente la que más les ayuda con las tareas. Tiene la suerte de que cuenta con una persona que les ayuda. A su hija y a su hijo intentan educarlos en igualdad.

