Tardanzas sanitarias, malos olores y falta de civismo, en el Teléfono del Lector

Estos son los asuntos que comparten nuestros lectores

La Rioja

Logroño

Jueves, 23 de octubre 2025, 11:26

Comenta
  1. Imagen principal - La carretera del Cristo, «asquerosa»

    La carretera del Cristo, «asquerosa»

Se abre sección con un tema recurrente en el Teléfono del Lector. Otro vecino de la capital riojana llama para mostrar su malestar sobre esta ... zona de Logroño. «Está asquerosa», dice sobre la carretera del Cristo. Según explica en su mensaje, «se están haciendo carriles bicis por todos los sitios y en esa zona hay uno que no molesta a nadie y es muy bueno, pero la carretera está en mal estado». Por esa razón, pide una «solución al alcalde de Logroño» y le hace llegar, a través de esta llamada, «que deje de gastar el dinero en tonterías y lo arregle».

