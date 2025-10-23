Tardanzas sanitarias, malos olores y falta de civismo, en el Teléfono del Lector

Se abre sección con un tema recurrente en el Teléfono del Lector. Otro vecino de la capital riojana llama para mostrar su malestar sobre esta ... zona de Logroño. «Está asquerosa», dice sobre la carretera del Cristo. Según explica en su mensaje, «se están haciendo carriles bicis por todos los sitios y en esa zona hay uno que no molesta a nadie y es muy bueno, pero la carretera está en mal estado». Por esa razón, pide una «solución al alcalde de Logroño» y le hace llegar, a través de esta llamada, «que deje de gastar el dinero en tonterías y lo arregle».

Dionisio Ruiz Ijalba, «un grande»

La segunda llamada del día hace referencia a la entrevista de Dionisio Ruiz Ijalba, publicada en este mismo periódico hace unos días. La vecina deja en su mensaje un deseo: «Ojalá todo el mundo, toda la juventud, pudiera tener esa energía y esa inteligencia». A lo que añade que «me ha gustado la entrevista, y él es un grande». Un mensaje que concluye dando la «enhorabuena».

«El olor y la suciedad son insoportables»

Una queja sobre el pipicán del parque Gallarza, de Logroño. «El mal olor y la suciedad que genera son insoportables, especialmente para quienes vivimos cerca», empieza la llamante en su explicación mientras señala que «no se puede abrir una ventana sin que entre un olor desagradable». Una situación por la que pide al Ayuntamiento de Logroño «medidas de limpieza y control más frecuentes, o que se reubique este espacio para mejorar la convivencia en la zona».

Las plazas de minusválidos

«Este fin de semana hemos tenido comida en Alberite y al subir nos dijeron que podríamos aparcar en la zona del frontón, porque ahí había aparcamientos para minusválidos, pero nos encontramos con que estaban ocupados y los sitios mal pintados», relata esta vecina. «Pido a quien corresponda que pinten bien esas zonas, porque cuando tenga que subir me gustaría poder tener habilitados los pocos aparcamientos que hay disponibles», concluye la llamante.

El vertedero de Huércanos

El siguiente mensaje llega con una noticia de un pueblo riojano, Huércanos. En él, el vecino expone que llevan «varios incendios en el vertedero ilegal y el alcalde sigue sin tomar medidas». El último, apostilla, el sábado por la noche entre las once y las doce. Además, hace un llamamiento «para que la gente no siga depositando basura sin permiso».

Tardanza en las pruebas sanitarias

Otra queja frecuente llega hoy de nuevo a esta sección. «Es escandalosa la tardanza en la información de las pruebas diagnósticas en radiología». Esta demora, dice, «puede tener graves consecuencias, porque los médicos esperan esos informes para tomar decisiones que pueden afectar a la calidad de vida y al futuro del paciente».

Por una salud mental «digna»

Se cierra sección con lo siguiente: «En La Rioja se habla cada vez más de salud mental y de prevención del suicidio, y eso es un paso importante. Pero la realidad que viven muchas personas y familias en nuestra comunidad sigue siendo muy dura. En los hospitales riojanos, los casos agudos de salud mental se atienden sin protocolos claros de ingreso, están saturados y las condiciones de atención distan mucho de ser adecuadas. Así es imposible un tratamiento efectivo o una recuperación real». Por ello, reclama una salud mental «digna».

... y La Guindilla Reductores de velocidad para La Unión

Un vecino de La Unión dice que «como las señales no se respetan, a ver si unos reductores de velocidad, una en la bajada y otra en la calle, consiguen que los conductores aminoren la marcha a su paso por La Unión. Van a toda pastilla por el paso urbano y se agudiza a la hora de los colegios. Cualquier día va a ocurrir un atropello y va a ser fatal por la alta velocidad», expone.