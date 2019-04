El sueño republicano, en La Barranca Miguel Herreros Cientos de personas se reúnen en el cementerio de Lardero para conmemorar el 88 aniversario de laII República DIEGO MARÍN A. Logroño Domingo, 14 abril 2019, 19:24

El cementerio La Barranca de Lardero acogió ayer, con motivo del 88 aniversario de la II República, un acto conmemorativo que reunió a cientos de personas. Hubo ofrendas florales, algunas proclamas, varios gritos de «¡Viva la República!» y el tradicional cántico, puño en alto, de 'La Internacional'.

Varios miembros de las Juventudes Comunistas de La Rioja tomaron la palabra para dar inicio al acto, presentados por Silvia Ayuso. Primero, Diego Mendiola declaró que «40 años después tenemos que volver a decir que la democracia se hará con nosotros o no se hará» y, por otra parte, instó a que «el mejor homenaje que se puede hacer, frente a la involución y el fascismo, es más república». Carlos Montero expuso: «Sabemos que hay una alternativa mejor a este sistema. República no significa política, también futuro». Y Rubén Esteban defendió que «venimos a construir República, no va a venir sola, la debemos hacer entre todos para poner lo público al servicio de lo social».

La asociación La Barranca incluyó este evento, y la posterior celebración en Fuenmayor, dentro de un programa de actos culturales que continúa hoy, a partir de las 19.30 horas en el Ateneo Riojano de Logroño, con la proyección del documental 'Las víctimas sin llanto' sobre la represión franquista en Cádiz. Jesús Vicente Aguirre, en representación de la entidad, explicó que «hay algunas fechas especiales por su significación, como el 1 de noviembre, el 1 de mayo y el 14 de abril, siempre para mostrar nuestro respeto a las personas que están aquí enterradas porque todos estaban relacionados con el entramado republicano». Con dos elecciones próximas, Aguirre declaró que «intentamos conseguir que la forma de Estado de nuestro país sea una república, reivindicamos que sería una solución para la gran mayoría de los problemas actuales». En cuanto a los últimos actos de irrupción en La Barranca, Aguirre señaló que «son gente intolerante que no debe de tener ninguna formación democrática, pero nosotros trataremos de promover la conciencia solidaria».

Hubo, no obstante, antes de los actos oficiales, declaraciones de los tres partidos organizadores del acto. Edith Pérez, candidata de Unidas Podemos al Congreso por La Rioja, expuso que «España es una excepción, ha dado la espalda a su historia y es un ejemplo de impunidad, creemos que hay que juzgar todos los crímenes del franquismo». Por otra parte, Diego Mendiola, candidato al Senda por Unidas Podemos, reivindicó la figura de la escritora logroñesa María Teresa León y aseguró que «la república puede realmente solucionar los problemas de la sociedad porque no es una bandera o una canción, propicia que la gente pueda vivir con derechos sin estar privada de derechos como la sanidad o la educación, ser republicano es tener un concepto de la vida para avanzar». Por último, en representación de Equo habló Joaquín Giró, quien deseó «recuperar una memoria que es necesario utilizarla para luchar contra la miseria moral en la que nos ha sumido el franquismo y los años de gobierno del PP, algo inadmisible en el siglo XXI».